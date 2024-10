Máy bay dân sự bị bắn rơi tại Sudan nghi có công dân Nga

Đại sứ quán Nga tại Khartoum xác nhận các nhà ngoại giao của họ đang điều tra vụ việc máy bay bị bắn rơi. Phía đại sứ quán cho rằng có thể có công dân Nga xuất hiện trên máy bay.

Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan ngày 21.10 cho biết đã bắn hạ một máy bay chở hàng, được cho là chiếc Il-76 của hãng New Way Cargo tại Kyrgyzstan. Hãng TASS đưa tin RSF có thể đã nhầm phi cơ này với máy bay quân sự và bắn hạ. Không một ai sống sót sau vụ việc.

Hỉnh ảnh được cho là hiện trường máy bay bị RSF bắn rơi ở thành phố Malha, Sudan ngày 21.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SUDAN TRIBUNE

Đại sứ quán Nga tại Sudan cho biết quá trình điều tra có thể phức tạp, do vị trí rơi máy bay nằm tại thành phố Malha của vùng Darfur, vốn là trung tâm của các cuộc giao tranh. Xung đột giữa RSF và quân đội Sudan nổ ra từ năm 2023. RSF đã hủy bỏ các cuộc đàm phán hòa bình vào đầu tháng này, thề sẽ giành chiến thắng trên chiến trường.

Ban đầu, RSF tuyên bố bắn rơi "chiến đấu cơ nước ngoài" bị cho là chi viện quân đội Sudan. Nhóm này tuyên bố phi cơ thả "bom thùng" lên thường dân, dù không đưa ra bằng chứng nào. Các tay súng đăng video tuyên bố sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ máy bay. Trong những tài liệu thu thập được có hộ chiếu Nga và một thẻ định danh liên kết với công ty có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Sổ hướng dẫn an toàn thu thập từ máy bay cho thấy phi cơ này nhiều khả năng thuộc hãng New Way Cargo ở Kyrgyzstan.

Quân đội Sudan nhiều lần cáo buộc UAE có các chuyến hàng vận chuyển vũ khí hỗ trợ RSF trong cuộc xung đột, điều mà UAE phủ nhận.