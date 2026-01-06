Ông Maduro tuyên bố vô tội, tự nhận là 'tù nhân chiến tranh'

Ngày 5.1, ông Maduro và phu nhân được lực lượng an ninh dày đặc, gồm trực thăng, đưa từ trại giam đến tòa án liên bang tại Manhattan, thành phố New York để nghe đọc cáo trạng sau khi bị bắt từ Venezuela hôm 3.1. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Alvin Hellerstein (92 tuổi), được bổ nhiệm từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton, theo trang Axios.

Ông Nicolas Maduro được đưa đến tòa án Manhattan, New York (Mỹ) ngày 5.1 ẢNH: REUTERS

Ông Maduro, bà Flores, con trai và những người khác bị cáo buộc tội danh lạm dụng chức vụ trái phép để hỗ trợ chuyển hàng ngàn tấn cocaine vào Mỹ. Họ đối diện án tù chung thân nếu bị kết tội.

Theo ABC News, ông Maduro và bà Flores bác bỏ mọi cáo buộc. Luật sư của ông Maduro nói "có nhiều vấn đề liên quan tính hợp pháp của việc bắt cóc bằng biện pháp quân sự" đối với thân chủ.

Khi thẩm phán yêu cầu xác nhận danh tính, ông Maduro nói thông qua phiên dịch: "Tôi là Tổng thống Venezuela. Tôi bị bắt tại nhà ở Caracas, Venezuela". Khi được hỏi có nhận tội, ông tuyên bố: "Tôi vô tội. Tôi không nhận tội. Tôi là người tử tế. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi". Bà Flores cũng trả lời tương tự khi được hỏi.

Hình vẽ bên trong phiên tòa ngày 5.1 ẢNH: REUTERS

Sau phiên tòa, hai vợ chồng được trực thăng đưa về lại trại giam ở khu Brooklyn. Lúc ra khỏi tòa, ông Maduro lặp lại rằng ông là "tổng thống bị bắt cóc, là tù nhân chiến tranh". Phiên tòa kế tiếp diễn ra vào ngày 17.3.

Cũng trong ngày 5.1, Phó tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodriguez đã chính thức nhậm chức tổng thống lâm thời, theo Reuters. Cùng ngày, 283 nghị sĩ đắc cử hồi tháng 5.2025 cũng chính thức nhậm chức, gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, anh trai của bà Delcy Rodriguez. Đệ nhất phu nhân Flores cũng đắc cử nhưng không thể tuyên thệ do đang bị giam tại Mỹ.

Bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela ngày 5.1 ẢNH: AFP

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc khi tiến hành chiến dịch tấn công Venezuela vào rạng sáng 3.1 và bắt giữ Tổng thống Maduro. Hành động đã bị nhiều nước và tổ chức quốc tế lên án.

Về phản ứng của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới", bà Hằng khẳng định.