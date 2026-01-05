Ông Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela trả giá đắt nếu không hợp tác với Mỹ

"Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo The Atlantic qua điện thoại, theo AFP.

Ông Trump đưa ra cảnh báo trên khi bà Rodriguez được Tòa án Tối cao và các quan chức quân đội Venezuela xác nhận là lãnh đạo lâm thời của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí ngày 3.1 sau các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của bà Rodriguez đối với cảnh báo từ ông Trump.

Trước đó, bà Rodriguez đã đưa ra một tuyên bố hôm 3.1 sau cuộc đột kích của Mỹ vào thủ đô Caracas của Venezuela, nói rằng ông Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp duy nhất của Venezuela, và tuyên bố "chúng tôi sẵn sàng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của mình". Dù vậy bà vẫn cho biết sẵn sàng đối thoại.

Trong cuộc đột kích thủ đô Caracas vào rạng sáng 3.1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores rồi đưa họ đến New York (Mỹ) để đối mặt với cáo buộc liên quan ma tuý, theo AFP.

Theo thông báo của tòa án Mỹ, ông Maduro dự kiến sẽ ra hầu tòa trước một thẩm phán liên bang ở New York vào trưa 5.1 (giờ địa phương) để nghe thông báo chính thức về các cáo buộc chống lại ông.

Tổng thống Trump hôm 3.1 tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela. Trong cuộc trả lời với The Atlantic hôm 4.1, ông Trump nói rằng "tái thiết ở đó và thay đổi chế độ - dù bạn muốn gọi việc đó là gì - cũng tốt hơn tình trạng hiện tại". Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Tái thiết không phải là điều xấu trong trường hợp của Venezuela. Đất nước này đã xuống dốc không phanh. Đó là một quốc gia thất bại".

Trong khi đó, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay và Tây Ban Nha ngày 4.1 ra tuyên bố chung, bày tỏ "quan ngại về bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiểm soát chính phủ, quản lý hoặc chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên lẫn chiến lược từ bên ngoài", theo AFP.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) hôm 4.1 kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để tránh leo thang và đảm bảo một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela, theo AFP. "Tôn trọng ý chí của người dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để Venezuela khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại", EU nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thì cảnh báo rằng những diễn biến mới ở Venezuela "tạo nên một tiền lệ nguy hiểm", theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của ông Guterres. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh: "Tổng thư ký tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả mọi người phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có cả Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ông ấy vô cùng lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng". Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp về tình hình Venezuela trong ngày 5.1.