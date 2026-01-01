Thêm 8 người thiệt mạng do Mỹ tấn công 2 nhóm tàu buôn ma túy

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh phía Nam thuộc quân đội Mỹ đưa ra về một trong hai cuộc tấn công ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 1.1 dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh phía Nam thuộc quân đội Mỹ cho hay 8 người thiệt mạng trong nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Mỹ lên 115.

Bộ Tư lệnh phía nam chịu trách nhiệm chỉ huy các lực lượng Mỹ hoạt động tại Trung Mỹ và Nam Mỹ. Cơ quan này thông báo về hai đợt tấn công được thực hiện vào ngày 30 và 31.12.2025.

Hôm 30.12.2025, "ba tàu buôn ma túy di chuyển theo đoàn" đã bị nhắm mục tiêu trong "vùng biển quốc tế", theo một tuyên bố của bộ này trên X.

"Ba tên khủng bố ma túy trên chiếc tàu thứ nhất đã bị tiêu diệt trong cuộc chạm trán đầu tiên. Những tên khủng bố ma túy còn lại đã bỏ hai chiếc tàu kia, nhảy xuống biển và tách ra trước khi các đợt tiếp theo đánh chìm từng chiếc tàu của chúng", theo thông cáo.

Ông Trump tuyên bố đã tấn công mục tiêu trên bộ ở Venezuela

Kèm theo thông cáo được đăng trên X là một đoạn video cho thấy các con tàu di chuyển cùng nhau trên biển, sau đó bị trúng một loạt vụ nổ. Vị trí chính xác của các đòn tấn công hiện chưa được làm rõ. Các cuộc tấn công trước đây từng diễn ra ở vùng biển Caribbean hoặc phía đông Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ cho biết đã thông báo lực lượng Tuần duyên để "kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu nạn," nhưng không cung cấp thêm chi tiết về số phận của những người trên các con tàu còn lại.

Vài giờ sau, lực lượng này ra tuyên bố thứ hai về các đòn tấn công nhằm vào hai tàu khác, được tiến hành vào ngày 31.12.2025, khiến 5 người thiệt mạng. Tương tự, địa điểm xảy ra các cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào những con tàu mà họ cho là được sử dụng để buôn lậu ma túy vào Mỹ, song chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy các tàu bị nhắm tới có liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép.

Các chuyên gia luật và tổ chức quốc tế cho rằng những đòn tấn công này nhiều khả năng cấu thành các vụ giết người ngoài tư pháp, do dường như đã nhắm vào dân thường không gây ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành chiến dịch gây sức ép đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc ông điều hành một băng nhóm ma túy.

Ông Maduro bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Washington đang tìm cách thay đổi chế độ nhằm giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Mỹ La tinh.