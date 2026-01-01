Ông Trump rút Vệ binh Quốc gia tại nhiều thành phố lớn, tuyên bố 'sẽ trở lại'

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Chicago ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 1.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đang rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi các thành phố Chicago (Illinois), Los Angeles (California), Portland (Oregon) sau bước lùi lớn tại Tòa án Tối cao.

"Chúng tôi sẽ trở lại, có lẽ dưới một hình thức khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều, khi tội phạm bắt đầu gia tăng trở lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền rằng quân đội là cần thiết để bảo vệ các đặc vụ liên bang làm việc tại Chicago để thực thi các chính sách nhập cư.

Trong một phán quyết không có chữ ký, tòa án bác bỏ tuyên bố của chính quyền rằng tình hình thực tế ở bang Illinois đáp ứng các tiêu chí để tổng thống viện dẫn một đạo luật liên bang cho phép ông điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia phục vụ liên bang.

"Ở giai đoạn sơ bộ này, chính phủ đã không xác định được nguồn thẩm quyền nào cho phép quân đội thực thi luật pháp ở Illinois", tòa án phán quyết.

Quyết định này chỉ liên quan đến Chicago, nhưng có khả năng sẽ làm gia tăng các thách thức khác đối với việc triển khai Vệ binh Quốc gia.

"Chúng tôi đã thắng kiện và buộc ông ấy phải làm vậy", theo một phát ngôn viên của Thống đốc California Gavin Newsom, thành viên đảng Dân chủ.

Thống đốc Illinois JB Pritzker, cũng là một đảng viên Dân chủ, viết trên mạng xã hội X cho rằng ông Trump "nói dối". "Ông ấy đã thua kiện khi bang Illinois phản đối nỗ lực quân sự hóa các thành phố của Mỹ bằng lực lượng Vệ binh Quốc gia. Giờ đây, ông Trump buộc phải nhượng bộ", theo ông Pritzker.

Thống đốc Oregon Tina Kotek cho hay văn phòng của bà vẫn chưa nhận được thông báo chính thức.

"Họ chưa bao giờ được triển khai hợp pháp đến Portland và không cần thiết phải có sự hiện diện của họ. Nếu Tổng thống Trump cuối cùng đã chọn tuân theo lệnh của tòa án và giải tán quân đội của chúng ta, đó là một chiến thắng lớn cho người dân Oregon và cho pháp quyền", bà phát biểu.

Ban đầu, Trump đã điều động quân đội Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles vào tháng 6.2025 sau những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình phản đối các cuộc truy quét người nhập cư và lực lượng thực thi pháp luật. Đến tháng 10.2025, 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã đến khu vực Chicago. Cùng tháng đó, chính quyền đã huy động 200 binh sĩ đến Portland.