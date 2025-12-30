Tổng thống Trump nói 59 quốc gia muốn xóa sổ Hamas

Tổng thống Trump (phải) và Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp báo ẢNH: REUTERS

Đài CBS News ngày 30.12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Hamas ở Dải Gaza phải sớm giải giáp, nếu không "sẽ phải trả giá bằng địa ngục", đồng thời cho biết giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza có thể được triển khai nhanh chóng nếu Hamas giải giáp.

Đứng cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ), ông Trump tuyên bố hàng chục quốc gia khác ủng hộ thỏa thuận hòa bình sẵn sàng "tiêu diệt" Hamas nếu lực lượng này không giải giáp. Ông không nêu tên quốc gia cụ thể.

Ông Trump nói rằng Hamas "được cho một khoảng thời gian rất ngắn để giải giáp", đồng thời cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ theo dõi việc này từ phía Mỹ.

"Tổng cộng có 59 quốc gia đã ký tham gia, những quốc gia lớn, kể cả các nước bên ngoài Trung Đông như các bạn biết. Họ muốn vào cuộc và xóa sổ Hamas. Họ không cần Israel, họ cũng không cần Israel tham gia, họ muốn làm điều đó vì đó là việc đúng đắn cần làm. Bởi vì họ ủng hộ thỏa thuận, dựa trên thực tế là Hamas đã cam kết rằng họ sẽ giải giáp. Giờ đây, nếu họ không giải giáp, thì chính những quốc gia đó sẽ xóa sổ Hamas", ông Trump cho biết.

Israel sẽ thảo luận với Mỹ giai đoạn 2 kế hoạch Gaza trong tháng này

Về vấn đề Bờ Tây, ông Trump nói rằng mình và Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa hoàn toàn đồng thuận.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã có một "cuộc gặp rất hiệu quả" và cảm ơn sự hợp tác của Tổng thống Mỹ. Ông nói với các phóng viên rằng ông Trump sẽ được trao Giải thưởng Israel, giải thưởng danh giá nhất của Israel, vì những đóng góp của ông cho các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi chưa từng trao giải này cho một người không phải là người Israel. Và năm nay chúng tôi sẽ trao giải cho Tổng thống Trump", ông Netanyahu nói với các phóng viên.

Trước cuộc gặp, ông Trump cho biết giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình có thể bắt đầu "nhanh nhất có thể", nhưng "phải có việc Hamas giải giáp".

Giai đoạn một của kế hoạch hòa bình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời trao trả toàn bộ con tin và cung cấp viện trợ nhân đạo. Giai đoạn hai gồm việc giải giáp Hamas, chấm dứt quyền kiểm soát của lực lượng này và thay thế bằng một chính quyền chuyển tiếp.

Tuy nhiên, giai đoạn hai vẫn chưa được triển khai. Hamas đã từ chối giải giáp và chưa trao trả đầy đủ hài cốt các con tin Israel, trong khi Israel gần đây tiến hành một số cuộc không kích tại Gaza.

Gia đình binh sĩ Israel Ran Gvili, người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7.10.2023 và đến nay vẫn chưa được trao trả hài cốt, đã có mặt tại Mar-a-Lago hôm 29.12.