Ông Trump và ông Zelensky vừa đàm phán xong, tình hình ra sao?

Phái đoàn Mỹ (phải) và Ukraine trong cuộc gặp tại Florida hôm 28.12 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 29.12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đang "tiến gần hơn nhiều, có lẽ là rất gần" đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, dù hai nhà lãnh đạo thừa nhận chưa giải quyết được một số chi tiết gai góc nhất.

Hai nhà lãnh đạo phát biểu trong cuộc họp báo chung vào tối 28.12 (giờ địa phương) sau khi gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida (Mỹ). Ông Trump cho hay sẽ biết rõ việc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự có thành công hay không "trong vài tuần tới".

Ông Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Trump thận trọng hơn, nói rằng họ đã đạt được 95% tiến trình thỏa thuận đó, và ông hy vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực này với sự hỗ trợ của Mỹ.

"Chúng tôi đã có cuộc thảo luận thực chất về tất cả các vấn đề và đánh giá cao những tiến bộ mà các nhóm của Ukraine và Mỹ đã đạt được trong những tuần qua", ông Zelensky viết thêm trên Telegram sau cuộc gặp.

Trước đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ làm dịu bớt đề xuất của Mỹ về việc quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine, một yêu cầu của Nga đồng nghĩa với việc nhượng bộ một số lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.

Ông Trump (phải) và ông Zelensky họp báo sau cuộc gặp ẢNH: REUTERS

Cả ông Trump và ông Zelensky đều nói rằng tương lai của Donbass vẫn chưa được giải quyết. "Vấn đề chưa được giải quyết, nhưng đang tiến gần hơn rất nhiều. Đó là một vấn đề rất khó khăn", theo ông Trump.

Ngay trước khi ông Zelensky và phái đoàn đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm. Ông Trump nói cuộc điện đàm này là "hiệu quả" và Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov mô tả là "thân thiện".

Ông Ushakov cho biết ông Putin nói với ông Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày do Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đề xuất sẽ kéo dài chiến sự. Cố vấn Điện Kremlin cho biết Ukraine cần đưa ra quyết định về Donbass "mà không chậm trễ thêm nữa".

Ngoài ra, ông Ushakov nói rằng chính phủ Nga đã đồng ý thành lập các nhóm làm việc để giải quyết xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Ukraine, Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Putin cho rằng "thế giới đánh giá cao" nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.