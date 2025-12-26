Rộ tin ông Putin để ngỏ khả năng nhượng bộ một số vùng đang kiểm soát ở Ukraine

Tổng thống Putin phát biểu trong một cuộc họp ở Điện Kremlin hôm 25.12 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã nói với một số doanh nhân hàng đầu của Nga rằng ông có thể sẵn sàng trao đổi một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine, nhưng Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, theo Reuters ngày 26.12.

Phóng viên Andrei Kolesnikov phụ trách đưa tin tại Điện Kremlin của tờ Kommersant, một trong những tờ báo hàng đầu của Nga, cho biết ông Putin đã thông báo chi tiết kế hoạch cho các doanh nhân hàng đầu tại một cuộc họp ở Điện Kremlin tối 24.12.

"Ông Putin khẳng định rằng phía Nga vẫn sẵn sàng nhượng bộ như ông đã làm ở Anchorage (Alaska, Mỹ). Nói cách khác, Donbass là của chúng ta", tờ Kommersant đưa tin.

Về căn bản, Tổng thống Putin muốn toàn bộ vùng Donbass nhưng ngoài khu vực đó, "không loại trừ việc trao đổi một phần lãnh thổ mà phía Nga đang kiểm soát", ông Kolesnikov viết trên tờ báo.

Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Phát biểu với các phóng viên hôm 24.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã tiến gần hơn đến việc hoàn thiện kế hoạch 20 điểm tại các cuộc đàm phán cuối tuần qua ở Miami.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về đề xuất Ukraine nhượng bộ các phần lãnh thổ ở Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát, cũng như về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Zelensky ngày 26.12 cho biết ông dự định sớm gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky cho rằng các vấn đề nhạy cảm, bao gồm bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ, nên được thảo luận ở cấp nguyên thủ quốc gia.

"Chúng tôi đã đồng ý về một cuộc gặp ở cấp độ cao nhất, với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Rất nhiều điều sẽ được quyết định trước năm mới", ông Zelensky viết trên X sau vòng đàm phán Mỹ - Ukraine mới nhất.

Hôm 25.12, ông Zelensky đã đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một số văn kiện, nằm trong khuôn khổ rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột và đảm bảo tái thiết đất nước, đã "gần như sẵn sàng" trong khi những văn kiện khác đã "được chuẩn bị đầy đủ".