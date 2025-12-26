Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rộ tin ông Putin để ngỏ khả năng nhượng bộ một số vùng đang kiểm soát ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
26/12/2025 16:50 GMT+7

Một tờ báo hàng đầu của Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin có thể trao đổi một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine, trong bối cảnh dự kiến sớm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Ukraine.

Rộ tin Tổng thống Putin tỏ ý muốn trao đổi lãnh thổ với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu trong một cuộc họp ở Điện Kremlin hôm 25.12

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã nói với một số doanh nhân hàng đầu của Nga rằng ông có thể sẵn sàng trao đổi một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine, nhưng Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, theo Reuters ngày 26.12.

Phóng viên Andrei Kolesnikov phụ trách đưa tin tại Điện Kremlin của tờ Kommersant, một trong những tờ báo hàng đầu của Nga, cho biết ông Putin đã thông báo chi tiết kế hoạch cho các doanh nhân hàng đầu tại một cuộc họp ở Điện Kremlin tối 24.12.

"Ông Putin khẳng định rằng phía Nga vẫn sẵn sàng nhượng bộ như ông đã làm ở Anchorage (Alaska, Mỹ). Nói cách khác, Donbass là của chúng ta", tờ Kommersant đưa tin.

Về căn bản, Tổng thống Putin muốn toàn bộ vùng Donbass nhưng ngoài khu vực đó, "không loại trừ việc trao đổi một phần lãnh thổ mà phía Nga đang kiểm soát", ông Kolesnikov viết trên tờ báo.

Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Phát biểu với các phóng viên hôm 24.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã tiến gần hơn đến việc hoàn thiện kế hoạch 20 điểm tại các cuộc đàm phán cuối tuần qua ở Miami.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về đề xuất Ukraine nhượng bộ các phần lãnh thổ ở Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát, cũng như về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Zelensky ngày 26.12 cho biết ông dự định sớm gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky cho rằng các vấn đề nhạy cảm, bao gồm bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ, nên được thảo luận ở cấp nguyên thủ quốc gia.

"Chúng tôi đã đồng ý về một cuộc gặp ở cấp độ cao nhất, với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Rất nhiều điều sẽ được quyết định trước năm mới", ông Zelensky viết trên X sau vòng đàm phán Mỹ - Ukraine mới nhất.

Hôm 25.12, ông Zelensky đã đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một số văn kiện, nằm trong khuôn khổ rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột và đảm bảo tái thiết đất nước, đã "gần như sẵn sàng" trong khi những văn kiện khác đã "được chuẩn bị đầy đủ".

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.401: Không im tiếng súng

Chiến sự Ukraine ngày 1.401: Không im tiếng súng

Ngày 25.12 đã trôi qua trong cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, và chưa có dấu hiệu cho thấy súng sẽ sớm ngừng nổ.

Chiến sự Ukraine ngày 1.400: Kyiv ‘thất thủ’ tại Siversk, nhận trách nhiệm đánh bom Moscow

Washington hé lộ kết quả đàm phán mới nhất về Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

Vladimir Putin UKRAINE nga Nhượng bộ Lãnh thổ DONBASS Zelensky Trump Steve Witkoff
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận