Ông Trump nói ông Zelensky 'chưa sẵn sàng' chấp thuận kế hoạch hòa bình

Tổng thống Trump (phải) tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28.2 ẢNH: REUTERS

Đài France 24 ngày 8.12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "thất vọng một chút" vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa tham gia vào đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, sau khi nhiều ngày đàm phán kết thúc mà không đạt bước đột phá, dù Kyiv cam kết sẽ tiếp tục thương lượng.

Theo ông Trump, ông Zelensky "chưa sẵn sàng" chấp thuận một đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau khi các đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine kết thúc 3 ngày thảo luận hôm 6.12 nhằm thu hẹp bất đồng về đề xuất của chính quyền Mỹ. Trong cuộc trao đổi với báo giới tối 7.12, ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang khiến tiến trình đàm phán không thể tiến triển.

"Tôi hơi thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc bản đề xuất, tính đến vài giờ trước. Người của ông ấy thì rất ủng hộ, nhưng ông ấy thì chưa," ông Trump phát biểu với báo giới và cho rằng Nga không phản đối đề xuất đó.

Trên thực tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa từng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Nhà Trắng. Ông Putin hồi tuần trước nói rằng một số điểm trong đề xuất của ông Trump là không thể thực hiện, dù bản dự thảo ban đầu được cho là nghiêng nhiều về phía Moscow.

Hôm 6.12, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã có một "cuộc điện đàm thực chất" với các quan chức Mỹ tham gia đàm phán cùng phái đoàn Ukraine tại bang Florida. Ông cho biết mình đã được các quan chức Mỹ và Ukraine tham gia đàm phán cập nhật tình hình qua điện thoại.

"Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Phát biểu hôm 6.12 tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan, Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg nói các nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine đang ở "10 m cuối". Ông cho biết thỏa thuận phụ thuộc vào 2 vấn đề còn tồn đọng, gồm lãnh thổ chủ yếu là vùng Donbass" và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Kellogg, người sẽ kết thúc nhiệm vụ đặc phái viên vào tháng 1, đã không có mặt tại cuộc đàm phán ở Florida giữa các quan chức Mỹ và Ukraine.