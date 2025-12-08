Chiến sự Ukraine ngày 1.383: Nga nói Mỹ cần điều chỉnh đề xuất hòa đàm

Nga phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga kiểm soát thêm 2 làng ở Ukraine

TASS hôm 7.12 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm làng Kucherivka thuộc tỉnh Kharkiv ở miền bắc Ukraine và Rivne thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã triển khai các đợt tấn công rầm rộ vào cơ sở hạ tầng giao thông, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, sân bay quân sự cùng các tổ hợp máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Thị trưởng Vitalii Maletskyi của TP.Kremenchuk ở miền trung cho biết lực lượng Nga đã mở một cuộc không kích hỗn hợp xuyên đêm nhằm vào hạ tầng thành phố, gây mất điện và nước vào hôm 7.12.

Nằm bên sông Dnipro, Kremenchuk là trung tâm công nghiệp lớn và là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine.

Xung đột đặt Ukraine trước khủng hoảng dân số nghiệt ngã

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã phá hủy 77 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm 6.12, rạng sáng 7.12.

Các UAV bị bắn hạ tại 7 khu vực ở miền nam và miền trung nước Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, theo thông báo trên Telegram.

Thống đốc Rostov Yuri Slyusar cho biết tại vùng Rostov, giáp biên giới Ukraine và cách Moscow khoảng 1.000 km về phía nam, một cột truyền tải điện đã bị hư hỏng, khiến khoảng 250 cư dân mất điện. May mắn không ai bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 42 UAV bị bắn hạ tại vùng Saratov ở tây nam Nga và 12 chiếc ở vùng Rostov.

Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin trên.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ảnh: reuters

Nga nói Mỹ cần điều chỉnh đề xuất về Ukraine

Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, hôm 6.12 nhận định các bên trong cuộc đàm phán đang tiến rất gần thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chặng cuối này mới là đoạn khó nhất, theo Reuters hôm 7.12.

Theo ông Kellogg, vấn đề chính thứ nhất cần giải quyết là lãnh thổ, chủ yếu là tương lai vùng Donbass của Ukraine, và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

"Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ phần còn lại sẽ thuận lợi", ông Kellogg.

Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn với Ukraine

Về phần Nga, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 7.12 nhấn mạnh nếu muốn đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ phải "thực hiện những thay đổi nghiêm túc, thậm chí là triệt để" trong những điều khoản về Ukraine, theo TASS.

Dù ông Ushakov không nêu rõ Moscow muốn Washington sửa đổi những gì, Tổng thống Putin trước đó nói muốn Nga kiểm soát toàn bộ vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Hiện Kyiv vẫn kiểm soát ít nhất 5.000 km2 tại đây.

Đàm phán Mỹ - Ukraine kéo dài 3 ngày vừa kết thúc ở Miami (bang Florida, Mỹ) mà chưa có đột phá quan trọng nào.

Một binh sĩ Ukraine thử nghiệm phương tiện tự lái trên bộ ở Zaporizhzhia hôm 6.12 ảnh: ap

Hơn 2 triệu thương vong trong cuộc chiến ở Ukraine?

Đặc phái viên Kellogg cũng nhận xét quy mô thương vong trong cuộc chiến Ukraine ở mức độ "kinh hoàng" và chưa từng có tiền lệ đối với một cuộc xung đột ở tầm khu vực.

Ông Kellogg ước tính mức độ thương vong của cả Nga lẫn Ukraine hơn 2 triệu người. Nga lẫn Ukraine đều không công bố tổn thất ước tính của quân mình.

Cả Nga lẫn Ukraine đều không bình luận về thông tin trên.

Hiện Nga kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, tính luôn bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014, toàn bộ Luhansk, hơn 80% Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhzhia, cùng một số phần nhỏ thuộc các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.