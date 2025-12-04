Vũ khí lạ xuất hiện trên máy bay cường kích Triều Tiên

Trang tin Business Insider đã đề cập mức độ giống nhau của dòng tên lửa mới của Triều Tiên và tên lửa Taurus do Đức – Thụy Điển phối hợp sản xuất.

Hiện Bình Nhưỡng chưa công khai thông tin về năng lực của loại vũ khí mới này.

Tên lửa hành trình hiện đại có thể mở rộng đáng kể tầm tấn công của máy bay cường kích Su-25 trong biên chế không quân Triều Tiên, cho phép nước này tấn công các cơ sở trọng yếu của đối phương ở khoảng cách an toàn hơn so với các hệ thống phòng không Mỹ, Hàn Quốc.

Vũ khí bí ẩn trên máy bay cường kích Su-25 Triều Tiên

Những hình ảnh của loại tên lửa bí ẩn này đã được Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố trong phóng sự về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đến sân bay Kalma nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên.

Một ảnh cho thấy tên lửa mới được lắp trên cánh một máy bay Sukhoi Su-25 Grach phía sau nhà lãnh đạo Kim trong lúc ông bắt tay một quan chức quân sự. Một góc chụp rộng khác trong nhà chứa máy bay cũng cho thấy tên lửa được đặt dưới đất cạnh một chiếc Su-25.

Tên lửa bị nghi giống tên lửa phương Tây được lắp vào máy bay chiến đấu Su-25 ảnh: chụp từ kcna

Trước khi sự kiện diễn ra, cộng đồng quan sát quân sự đã có nhiều đồn đoán về tên lửa mới của Triều Tiên. Truyền thông phương Tây cho rằng tên lửa này có thể là một hệ thống do Nga sản xuất, sao chép một tên lửa phương Tây, hoặc có thể chỉ là mô hình nhằm tăng mức độ răn đe trước đối thủ.

Nhìn bên ngoài, tên lửa của Triều Tiên có chiều dài và dạng hình hộp chữ nhật tương tự các dòng tên lửa hành trình như Taurus KEPD-350, Storm Shadow của Anh – Pháp hoặc Barracuda 500M của Mỹ.

Một tên lửa hành trình thường mang theo đầu đạn lớn để phá hủy mục tiêu kiên cố và di chuyển trong khí quyển nhờ động cơ phản lực.

Nga cũng sở hữu Kh-59 Mk2, một tên lửa hành trình có bề ngoài tương tự.

Tên lửa của Triều Tiên lại không hoàn toàn trùng khớp với bất kỳ loại nào kể trên. Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật thu hút sự chú ý của các nhà quan sát: một cảm biến dạng hình tròn được lắp ở phần mũi, khá giống bộ phận của tên lửa Taurus.

Hàn Quốc cũng sử dụng tên lửa Taurus cho các tiêm kích F-15K Strike Eagle của nước này.

Taurus có tầm bắn gần 500 km, được thiết kế để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, như boong ke hoặc công trình kiên cố. Với tầm bắn đó, các máy bay chiến đấu của Seoul có thể ở trong không phận Hàn Quốc nhưng vẫn có thể tấn công nhiều mục tiêu ở Triều Tiên.

Storm Shadow và Kh-59 Mk2 cũng được cho có thể tấn công ở tầm bắn tương tự, nhưng phiên bản xuất khẩu chỉ giới hạn ở hai loại 250 km và 290 km.