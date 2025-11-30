Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Không quân Triều Tiên sẽ nhận 'tài sản quân sự chiến lược mới'

Khánh An
30/11/2025 10:00 GMT+7

Dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân, Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên cho biết lực lượng này sẽ nhận các tài sản quân sự chiến lược và nhiệm vụ quan trọng mới.

Không quân Triều Tiên sẽ nhận 'tài sản quân sự chiến lược mới' - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un phát biểu tại sự kiện hôm 28.11

ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30.11 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân, tuyên bố lực lượng này sẽ được trang bị các tài sản quân sự chiến lược mới và được giao "nhiệm vụ quan trọng mới".

Phát biểu được đưa ra tại sự kiện tổ chức hôm 28.11 ở sân bay Kalma của Phi đội Anh hùng Kil Yong-jo số 59 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Không quân Triều Tiên.

"Không quân sẽ được trang bị các tài sản quân sự chiến lược mới và được giao một nhiệm vụ quan trọng mới", ông Kim phát biểu, dù không nêu cụ thể đó là những tài sản nào.

Không quân Triều Tiên sẽ nhận 'tài sản quân sự chiến lược mới' - Ảnh 2.

Ông Kim cho biết Không quân Triều Tiên sẽ có nhiệm vụ quan trọng mới

ẢNH: REUTERS

Ông nhấn mạnh "kỳ vọng đối với không quân, lực lượng sẽ đóng vai trò trong việc thực thi năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân, là rất lớn, và không quân phải kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi do thám và mọi khả năng khiêu khích quân sự của đối phương nhằm xâm phạm không phận có chủ quyền".

Theo Yonhap, trong khi Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, nước này cũng tập trung tăng cường không quân, với việc công bố cuộc diễn tập bắn đạn thật không đối không đầu tiên vào tháng 5 và hệ thống cảnh báo sớm, chỉ huy - kiểm soát trên không vào tháng 3.

Con gái Ju-ae của ông Kim đã tháp tùng ông trong sự kiện hôm 28.11, đánh dấu lần xuất hiện trước truyền thông đầu tiên kể từ khi cô cùng cha sang Trung Quốc hồi đầu tháng 9 dự duyệt binh ở Bắc Kinh.

Không quân Triều Tiên sẽ nhận 'tài sản quân sự chiến lược mới' - Ảnh 3.

Ông Kim cùng con gái tại sự kiện

ẢNH: REUTERS

Sự kiện còn có phần ông Kim quan sát màn bay trình diễn của không quân từ một đài quan sát và xem một chương trình nghệ thuật, cũng như trao huân chương Kim Jong-il cho không quân.

Ảnh vệ tinh hé lộ quá trình mở rộng, hiện đại hóa cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Ảnh vệ tinh hé lộ quá trình mở rộng, hiện đại hóa cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy CHDCND Triều Tiên đã dành suốt năm qua để mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạt nhân Yongbyon, động thái được đánh giá là nhằm hiện thực hóa yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về gia tăng kho vũ khí hạt nhân nội địa.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột bất ngờ với Triều Tiên

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc triển khai UAV để kích động Triều Tiên phản ứng

Kim Jong-un Kim jong-il Triều Tiên Không quân tài sản chiến lược Ju-ae
