Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc triển khai UAV để kích động Triều Tiên phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
10/11/2025 15:17 GMT+7

Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay 10.11 truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thêm cáo buộc mới, theo AFP.

Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh thực hiện các chuyến bay bằng máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời của CHDCND Triều Tiên để củng cố cho việc ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024.

- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol (giữa) đến tòa án tại Seoul ngày 9.7

Ảnh: AFP

Năm 2024, Triều Tiên tuyên bố đã "chứng minh" rằng Hàn Quốc sử dụng UAV để thả truyền đơn tuyên truyền trên thủ đô Bình Nhưỡng, một hành động mà quân đội Hàn Quốc chưa xác nhận, theo AFP.

Các công tố viên Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra đặc biệt trong năm nay để xem xét liệu việc gửi UAV nói trên có phải là nỗ lực bất hợp pháp của ông Yoon nhằm khiêu khích Triều Tiên và lợi dụng phản ứng của Bình Nhưỡng làm cái cớ để ban bố thiết quân luật hay không.

Công tố viên Park Ji-young phát biểu với các phóng viên hôm nay rằng nhóm công tố viên đặc biệt đã "đệ trình các cáo buộc về việc làm lợi cho kẻ thù nói chung và lạm dụng quyền lực" đối với cựu Tổng thống Yoon.

Bà Park cáo buộc thêm ông Yoon và những người khác "đã âm mưu tạo ra các điều kiện cho phép ban bố thiết quân luật khẩn cấp, dẫn tới làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang liên Triều và gây tổn hại đến lợi ích quân sự công cộng".

Bà Park khẳng định bằng chứng thuyết phục đã được tìm thấy trong một văn bản do cựu chỉ huy phản gián của ông Yoon viết vào tháng 10.2024. Theo văn bản đó, quân đội nên nhắm vào những địa điểm "phải khiến họ (Triều Tiên) mất mặt để việc đáp trả chắc chắn diễn ra, chẳng hạn như Bình Nhưỡng" hoặc thành phố ven biển Wonsan của Triều Tiên.

Ông Yoon ban bố thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3.12.2024. Nỗ lực đó đã thất bại và cuối cùng ông Yoon bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 1.

Ông Yoon bị phế truất chức tổng thống vào tháng 4 và vẫn đang bị xét xử về cáo buộc tội nổi loạn và các tội danh khác liên quan việc ban bố thiết quân luật của ông.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị truy tố thêm tội danh

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị truy tố thêm tội danh

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay 19.7 đã bị truy tố thêm một số tội danh, khi một công tố viên đặc biệt tiếp tục điều tra ông về vụ ban bố thiết quân luật vào tháng 12.2024, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lại bị bắt tạm giam

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố tội tham nhũng

Khám phá thêm chủ đề

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol UAV Triều Tiên thiết quân luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận