Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc triển khai UAV để kích động Triều Tiên phản ứng

Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh thực hiện các chuyến bay bằng máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời của CHDCND Triều Tiên để củng cố cho việc ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol (giữa) đến tòa án tại Seoul ngày 9.7 Ảnh: AFP

Năm 2024, Triều Tiên tuyên bố đã "chứng minh" rằng Hàn Quốc sử dụng UAV để thả truyền đơn tuyên truyền trên thủ đô Bình Nhưỡng, một hành động mà quân đội Hàn Quốc chưa xác nhận, theo AFP.

Các công tố viên Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra đặc biệt trong năm nay để xem xét liệu việc gửi UAV nói trên có phải là nỗ lực bất hợp pháp của ông Yoon nhằm khiêu khích Triều Tiên và lợi dụng phản ứng của Bình Nhưỡng làm cái cớ để ban bố thiết quân luật hay không.

Công tố viên Park Ji-young phát biểu với các phóng viên hôm nay rằng nhóm công tố viên đặc biệt đã "đệ trình các cáo buộc về việc làm lợi cho kẻ thù nói chung và lạm dụng quyền lực" đối với cựu Tổng thống Yoon.

Bà Park cáo buộc thêm ông Yoon và những người khác "đã âm mưu tạo ra các điều kiện cho phép ban bố thiết quân luật khẩn cấp, dẫn tới làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang liên Triều và gây tổn hại đến lợi ích quân sự công cộng".

Bà Park khẳng định bằng chứng thuyết phục đã được tìm thấy trong một văn bản do cựu chỉ huy phản gián của ông Yoon viết vào tháng 10.2024. Theo văn bản đó, quân đội nên nhắm vào những địa điểm "phải khiến họ (Triều Tiên) mất mặt để việc đáp trả chắc chắn diễn ra, chẳng hạn như Bình Nhưỡng" hoặc thành phố ven biển Wonsan của Triều Tiên.

Ông Yoon ban bố thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3.12.2024. Nỗ lực đó đã thất bại và cuối cùng ông Yoon bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 1.

Ông Yoon bị phế truất chức tổng thống vào tháng 4 và vẫn đang bị xét xử về cáo buộc tội nổi loạn và các tội danh khác liên quan việc ban bố thiết quân luật của ông.