Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột bất ngờ với Triều Tiên

Phát biểu trên chuyến bay từ Nam Phi tới Thổ Nhĩ Kỳ sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 24.11, Tổng thống Lee nói: "Thật đáng tiếc là mối quan hệ liên Triều đã trở nên rất thù địch và đối đầu. Thậm chí không có mức độ tin tưởng cơ bản nhất".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ẢNH: REUTERS

Ông Lee lưu ý rằng Triều Tiên đã lắp đặt 3 lớp dây thép gai dọc theo Đường phân định quân sự, theo Reuters. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho hay: "Mọi đường dây liên lạc đã bị cắt, [Triều Tiên] từ chối mọi đối thoại. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm", đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra "đụng độ ngẫu nhiên" là hoàn toàn có thật.

Dù vậy, ông Lee khẳng định Seoul vẫn "luôn cởi mở" với đối thoại và kêu gọi nối lại trao đổi với Bình Nhưỡng. "Tại sao chúng ta đàm phán với mọi quốc gia khác mà không phải Triều Tiên? Bây giờ chúng ta hãy trao đổi. Và chúng tôi ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ", theo ông Lee.

Tổng thống Lee cho rằng tiến trình hòa bình với Triều Tiên sẽ cần nỗ lực lâu dài, nhưng nếu một cơ chế hòa bình vững chắc được thiết lập thì "sẽ tốt hơn" nếu Mỹ và Hàn Quốc hạn chế các cuộc tập trận quân sự chung. Phía Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, Tổng thống Lee đã theo đuổi đường lối mềm dẻo hơn và đề xuất đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên. Ngày 17.11, Hàn Quốc đề nghị đàm phán quân sự nhằm xác định rõ ranh giới tại Đường phân định quân sự và ngăn các sự cố biên giới leo thang, đánh dấu đề xuất đầu tiên sau 7 năm.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất này và chỉ trích thỏa thuận Hàn - Mỹ về phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân, cho rằng đó là tiền đề cho "hiệu ứng domino hạt nhân".

Phía Triều Tiên từ lâu cáo buộc các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là chuẩn bị cho xung đột hạt nhân. Hiện khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Liên quan đến tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản về những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan, Tổng thống Lee kêu gọi một "cách tiếp cận bình tĩnh" hướng tới lợi ích quốc gia.