Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo khi tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc

Văn Khoa
08/11/2025 10:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol hôm nay 8.11 tuyên bố sẽ 'thể hiện hành động tấn công mạnh mẽ hơn' khi ông lên án các cuộc đàm phán an ninh Mỹ - Hàn Quốc và sự xuất hiện của một tàu sân bay Mỹ tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol nói rằng chuyến thăm của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS George Washington tới thành phố cảng Busan của Hàn Quốc trong tuần này đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

- Ảnh 1.

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington tại một căn cứ hải quân ở thành phố Busan (Hàn Quốc) ngày 5.11

Ảnh: Chụp màn hình The Korea Times

"Chúng tôi sẽ thể hiện hành động tấn công mạnh mẽ hơn chống lại mối đe dọa của kẻ thù trên nguyên tắc đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh", Hãng thông tấn KCNA dẫn lời Bộ trưởng No.

Hải quân Hàn Quốc thông báo chuyến thăm của tàu sân bay USS George Washington là để bổ sung nhu yếu phẩm và cho phép thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Ông No cũng chỉ trích chuyến thăm gần đây của các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc tới biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như các cuộc đàm phán an ninh sau đó của họ tại Seoul, cáo buộc họ đang âm mưu tăng cường các nỗ lực răn đe đối với Triều Tiên.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back hôm 3.11 đã đến thăm Khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt dọc biên giới liên Triều, trước khi hai bên có cuộc họp tham vấn an ninh tại Seoul ngày 4.11.

Hôm 7.11, quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa hôm 7.11, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng leo thang căng thẳng liên Triều, theo Reuters.

Hàn Quốc nhờ Chủ tịch Tập giúp nối lại đàm phán với Triều Tiên

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này hôm nay tuyên bố: "Dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, hay đối với các đồng minh của chúng tôi, nhưng vụ phóng tên lửa này cho thấy tác động gây bất ổn từ các hành động của CHDCND Triều Tiên".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với tuyên bố của bên kia.

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Tàu sân bay Mỹ Hàn Quốc tên lửa
