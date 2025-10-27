Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sắp thăm 4 nước châu Á, có Việt Nam

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho hay Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ dừng chân tại Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng không nêu rõ ngày giờ cụ thể hoặc thời gian của mỗi chuyến thăm, theo AFP.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại Nhà Trắng vào ngày 23.10 Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc cho hay một chủ đề chính trong chuyến công du châu Á lần này của Bộ trưởng Hegseth sẽ là "trọng tâm của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khu vực ưu tiên của Bộ Chiến tranh". Bộ Chiến tranh là tên gọi hiện nay của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Á lần này, ông Hegseth sẽ dừng chân tại Hawaii để gặp gỡ các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Ông cũng sẽ thăm Nhật Bản, tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Malaysia, hội đàm tại Việt Nam và đồng chủ trì một cuộc họp an ninh song phương tại Hàn Quốc, theo AFP.

"Dưới sự lãnh đạo rõ ràng và mạnh mẽ của Bộ trưởng Hegseth, Bộ Chiến tranh nhận thức được tầm quan trọng của việc tập trung vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhu cầu đảm bảo hòa bình thông qua sức mạnh cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi", Lầu Năm Góc tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đang có mặt tại khu vực để tham dự các hội nghị cấp cao và đàm phán song phương. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào ngày 30.10.