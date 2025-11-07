Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa gần Trung Quốc, Hàn - Mỹ chia sẻ thông tin với Nhật?

Văn Khoa
07/11/2025 15:14 GMT+7

Hàn Quốc và Nhật Bản vừa tuyên bố CHDCND Triều Tiên hôm nay 7.11 đã phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông nước này.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nói trên được phóng từ một khu vực ở phía tây bắc Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc, bay được khoảng 700 km.

Quân đội Hàn Quốc cho hay các hệ thống giám sát của Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện các hoạt động chuẩn bị cho cuộc phóng tên lửa mới của Triều Tiên và theo dõi tên lửa trong lúc bay. Thông tin này đã được chia sẻ với Nhật Bản, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Truyền hình tại một nhà ga ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 7.11 phát tin Triều Tiên phóng tên lửa

Ảnh: AFP

Chính phủ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa có thể là tên lửa đạn đạo và tên lửa này có khả năng rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hiện Triều Tiên chưa có thông báo chính thức và cũng chưa phản ứng về thông tin trên.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, làm dấy lên kỳ vọng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận vào phút chót để gặp nhau.

Không có cuộc gặp nào diễn ra, nhưng Tổng thống Trump cho hay ông sẵn sàng quay lại khu vực để gặp lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim chưa phản hồi những lời đề nghị gần đây nhất của ông Trump, nhưng từng nói rằng ông có "những kỷ niệm đẹp" về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ và không có lý do gì để tránh các cuộc đàm phán nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

