Ảnh vệ tinh hé lộ quá trình mở rộng, hiện đại hóa cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Theo trang 38North thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ), ảnh vệ tinh thương mại chụp tháng 10 và tháng 11 cho thấy hoạt động cải tạo quy mô lớn khắp khu phức hợp Yongbyon - nguồn plutonium duy nhất và là trung tâm làm giàu uranium chủ chốt của Triều Tiên.

Báo cáo cho biết: "Tất cả những cải tiến này đều nhằm giúp thực hiện lời kêu gọi của ông Kim Jong-un về việc tăng trưởng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của nước này".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy địa điểm kho chứa chất thải phóng xạ tại Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên hồi tháng 10.2025 ẢNH: 38North

Theo 38North, các động thái đáng chú ý được quan sát tại địa điểm này gồm chạy thử lò phản ứng nước nhẹ, xây dựng cơ sở làm giàu và kho chất thải mới, cùng hoạt động ổn định của lò phản ứng 5 MW - nơi được cho là sản xuất plutonium cấp vũ khí.

Một khu vực nghi làm giàu uranium ở đông bắc phòng thí nghiệm hóa học phóng xạ Yongbyon cũng được tăng tốc thi công, với tòa nhà 2 tầng có thiết kế tương đồng cơ sở Kangson và được lắp 6 bộ trao đổi nhiệt - thiết bị được sử dụng để làm mát máy ly tâm trong quá trình làm giàu uranium - từ tháng 9.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cơ sở hạt nhân, được nhiều người cho là Kangson, vào tháng 9.2024 . Cơ sở này được cho là có gần 4.000 máy ly tâm, với sản lượng ước tính đủ để sản xuất ít nhất 73 kg uranium làm giàu cao mỗi năm.

Theo ông Hong Min thuộc Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, mở rộng sản xuất vật liệu phân hạch là trọng tâm chương trình hiện đại hóa quốc phòng 2021 - 2025 của Triều Tiên, bên cạnh phát triển tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn, tàu ngầm hạt nhân và vệ tinh trinh sát.

South China Morning Post dẫn lời ông Hong cho rằng: "Triều Tiên cần tăng mạnh sản lượng vật liệu phân hạch để chế tạo đầu đạn cho tên lửa mà nước này đang sản xuất với số lượng ngày càng tăng và với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau".

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo khi tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc

Niên giám 2025 của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (Stockholm-Thụy Điển) ước tính đến tháng 1, Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn và đủ vật liệu để sản xuất khoảng 90 đầu đạn.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Hàn Quốc thông báo chuẩn bị triển khai tên lửa phá boongke "quái vật" Hyunmoo-5 vào cuối năm 2025. Tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng 8 tấn nhằm tấn công các mục tiêu chôn sâu. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu và sẽ được mở rộng để bảo đảm "sự cân bằng răn đe" với Triều Tiên.