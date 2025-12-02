Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UAV Nga lắp tên lửa đối không, dần lộ ra chiến thuật ‘săn máy bay' Ukraine?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/12/2025 15:11 GMT+7

Các đơn vị phòng không Ukraine vừa tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) trang bị tên lửa đối không, trong bối cảnh Kyiv đánh giá đối thủ đang tăng cường dùng UAV tìm diệt mục tiêu trên không.

Business Insider ngày 2.12 đưa tin UAV đánh chặn của Ukraine đã bắn rơi một UAV Nga được trang bị tên lửa không đối không.

Theo đó, Công ty quốc phòng Wild Hornets ở Ukraine, vốn đang sản xuất UAV cho quân đội Kyiv, cho hay một đơn vị quân đội Ukraine đã sử dụng UAV đánh chặn “Sting” do công ty sản xuất để bắn rơi một UAV kiểu Shahed của Nga. Khi phát hiện xác chiếc UAV thì thấy nó được lắp tên lửa không đối không, được cho là mẫu tên lửa tầm ngắn R-60.

UAV Nga lắp tên lửa đối không, dần lộ ra chiến thuật ‘săn máy bay' Ukraine? - Ảnh 1.

Hình ảnh công bố ngày 1.12 được cho là xác của UAV Nga rơi tại Ukraine, trên thân vẫn còn tên lửa không đối không giống mẫu R-60

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X/SHERHII STERNENKO

R-60 là loại tên lửa tầm nhiệt có tầm bắn khoảng 10 km, được Liên Xô chế tạo từ thập niên 1970 và thường được trang bị trên các dòng tiêm kích. Theo chuyên gia quân sự Ukraine Sergey Beskrestnov, đây là lần đầu tiên phát hiện R-60 lắp trên UAV Shahed. Ông cho rằng thiết kế này cho thấy ý định dùng UAV để tấn công những trực thăng đánh chặn của Ukraine.

Giới quan sát cho rằng lâu nay, chiến thuật dùng UAV Shahed của Nga thường là mang theo quả nổ, lao vào mục tiêu và kích nổ, thường là các mục tiêu mặt đất và công trình. Dù vậy, gần đây các quan chức và binh sĩ Ukraine đánh giá Nga đang thiết kế một số UAV Shahed có thể mang theo tên lửa, với mục tiêu là hạ chiến đấu cơ Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine vốn dựa nhiều vào các tiêm kích và trực thăng trong biên chế để đánh chặn loạt UAV của Nga.

UAV bắn tên lửa đối không hạ mục tiêu bay phản lực lần đầu tiên trên thế giới

Quân đội Nga chưa phản hồi về thông tin có UAV Shahed lắp tên lửa đối không nói trên.

Diễn biến trên phần nào cho thấy những thay đổi liên tục trong chiến thuật quân sự tại xung đột Nga - Ukraine, mà các quan chức xem như cuộc đua “mèo vờn chuột”. Theo đó, hai bên không ngừng đưa ra các nâng cấp, thay đổi để lấy lợi thế, sau đó bên còn lại nghiên cứu biện pháp đối phó. Gần đây, Nga được cho là sử dụng nhiều mẫu UAV mới Geran-3, mang những thiết kế giống UAV Shahed do Iran sản xuất.

Khám phá thêm chủ đề

UAV Nga Tên lửa đối không UKRAINE xung đột Nga - Ukraine
