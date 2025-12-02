Chiến sự Ukraine ngày 1.377: Nga mở rộng kiểm soát, đàm phán còn trở ngại

Một quả rốc két chưa nổ tại thị trấn Kostyantynivka, nơi nổ ra giao tranh ác liệt ở vùng Donetsk ảnh: ap

Nga đạt được bước tiến lớn nhất trong năm vào tháng 11

Trong vòng 1 tháng, Nga kiểm soát thêm 701 km2 lãnh thổ, tạo nên đà tiến lớn thứ hai kể từ kỷ lục hồi tháng 11.2024 (không tính giai đoạn đầu tiên khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt khi tiền tuyến dịch chuyển mạnh).

Đến cuối tháng 11, quân đội Nga kiểm soát 19,3% diện tích lãnh thổ của Ukraine, theo phân tích dữ liệu của ISW.

Con số trên bao gồm cả những khu vực mà Kyiv và các nhà phân tích quân sự cho hay đang do Nga kiểm soát, cũng như những khu vực quân đội chính quyền Moscow tuyên bố nắm giữ.

Trước khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt vào tháng 2.2022, khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, gồm Crimea và các khu vực thuộc Donbass ở miền đông, đã nằm trong tay Nga.

Đà tiến trong tháng 11 diễn ra cùng lúc với những nỗ lực ngoại giao mới nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột, theo đó Mỹ tiến hành đàm phán với cả Nga lẫn Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại các yêu cầu của mình, theo đó Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ, bao gồm các vùng đất chưa thuộc quyền kiểm soát của Nga, nếu muốn đạt được thỏa thuận.

Kể từ đầu năm 2025, Nga đã kiểm soát thêm gần 5.400 km2 lãnh thổ Ukraine, nhiều hơn gần 2.000 km2 so với năm trước đó.

Moscow tiến quân thêm 130 km2 ở Donetsk vào tháng 10, thấp hơn mức trung bình trong những tháng của năm 2024, và giờ đây kiểm soát hơn 81% khu vực.

Quân đội Nga đang trao tranh tại đây nhằm đoạt được thành phố Pokrovsk. Tuy nhiên, khu vực Nga mở rộng lãnh thổ nhiều nhất trong tháng 11 là Zaporizhzhia, kiểm soát thêm 272 km2 tại đây, tương đương với tổng diện tích họ giành được trong 4 tháng trước cộng lại.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Nga cũng tiến thêm gần 200 km2.

Cuộc thương thuyết diễn ra giữa phái đoàn Mỹ - Ukraine ở Florida (Mỹ) hôm 30.11 ảnh: afp

Khó khăn hậu đàm phán Mỹ - Ukraine

Theo sau cuộc thương thuyết giữa phái đoàn Mỹ - Ukraine ở Florida (Mỹ) hôm 30.11, Kyiv vẫn phải đối mặt "những vấn đề khó khăn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận khi đang Paris gặp người đồng cấp chủ nhà Emmanuel Macron hôm 1.12.

"Vẫn còn những vấn đề phức tạp cần được xử lý", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Telegram khi bình luận về nỗ lực của phái đoàn Ukraine tại cuộc đối thoại ở Florida.

Ông Zelensky gọi những cuộc trao đổi trên là "rất có tính xây dựng", nhưng nhấn mạnh rằng các bước đi tiếp theo của Ukraine sẽ chỉ được quyết định sau khi ông gặp phái đoàn đàm phán của Ukraine và nhận được báo cáo đầy đủ về những gì đã thảo luận với Mỹ.

Trước đó, Axios dẫn lời giới chức Ukraine tiết lộ trưởng đoàn đàm phán nước này là ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, đến Paris trong ngày 1.12 để báo cáo Tổng thống Zelensky.

Theo sau cuộc đàm phán ở Florida, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi cuộc thảo luận "mang tính xây dựng", nhưng vẫn còn nhiều vấn đề trước mắt cần giải quyết. Nhà ngoại giao bổ sung Mỹ tiếp tục lạc quan về khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Cũng theo Axios dẫn các nguồn thạo tin, cuộc đàm phán giữa Kyiv và Washington diễn ra khó khăn và chủ yếu xoay quanh các vấn đề lãnh thổ và an ninh. Theo nguồn tin của RBC-Ukraine, hai bên chưa thể thống nhất văn bản về kế hoạch hòa bình.

Hà Lan bắt đầu cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine hồi năm ngoái và đến tháng 5 năm nay đã hoàn tất việc chuyển giao 24 chiếc máy bay quân sự do Mỹ sản xuất ảnh: reuters

Hà Lan viện trợ thêm 290 triệu USD cho Ukraine

Hôm 1.12, Hà Lan cam kết sẽ mua số vũ khí Mỹ trị giá 250 triệu euro (tương đương 290 triệu USD) hỗ trợ Ukraine theo khuôn khổ Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Được khởi động hồi tháng 7 năm nay, sáng kiến PURL cho phép các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí hiện đại của Mỹ cho Ukraine.

Với gói viện trợ quan sự mới nhất, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo nước này đang mua máy bay không người lái (UAV), tên lửa cho tiêm kích F-16 và đạn dược, thiết bị phòng không cho Ukraine.

Chỉ sau một tháng triển khai sáng kiến PURL, Hà Lan trở thành nước đầu tiên tài trợ vũ khí cho Ukraine theo chương trình này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Kyiv dự kiến đến hết năm nay sẽ nhận đến 5 tỉ USD giá trị vũ khí thông qua sáng kiến PURL.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cũng thông báo đã ký thỏa thuận với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal về hợp tác sản xuất UAV tại hai nước.

Năm ngoái, Hà Lan bắt đầu cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, và đến tháng 5 năm nay đã hoàn tất việc chuyển giao 24 chiếc máy bay quân sự do Mỹ sản xuất cho chính quyền Kyiv.