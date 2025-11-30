Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Tầm tên lửa Trung Quốc bao phủ các đồng minh Mỹ như thế nào?

Thụy Miên
Thụy Miên
30/11/2025 09:37 GMT+7

Tạp chí Newsweek công bố bản đồ cho thấy các đồng minh Mỹ tại tây Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, đang nằm trong tầm của tên lửa Trung Quốc.

Bản đồ thể hiện các đồng minh Mỹ trong tầm tên lửa Trung Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh hồi tháng 9.2025

Ảnh: AFP

Dựa trên báo cáo của Lầu Năm Góc về năng lực quân sự của Trung Quốc, Tạp chí Newsweek công bố bản đồ cho thấy tầm bắn của các tên lửa Trung Quốc. Cụ thể, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn (tầm bắn đến 1.000 km), và tên lửa đạn đạo tầm trung (tầm bắn 3.000 km), đủ sức bao phủ các đồng minh Mỹ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, thậm chí còn mở rộng ra khu vực phía đông của chuỗi đảo thứ hai.

Chuỗi đảo thứ hai có trung tâm đặt ở Guam, vốn là lãnh thổ xa nhất của Mỹ ở tây Thái Bình Dương và chứa các căn cứ không quân, lính thủy đánh bộ và hải quân của Mỹ, kéo dài từ Nhật Bản đến New Guinea.

Lầu Năm Góc ước tính lực lượng tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc có khoảng 300 bệ phóng và 1.300 tên lửa, còn lực lượng tên lửa đạn đạo tầm ngắn sở hữu 300 bệ phóng và 900 tên lửa. Cả hai loại tên lửa này đều bao phủ toàn bộ Biển Đông.

Bên cạnh những mục tiêu trên đất liền, quân đội Trung Quốc được đánh giá sở hữu năng lực nhắm tới các tàu chiến, bao gồm tàu sân bay, xung quanh chuỗi đảo thứ nhất bằng cách sử dụng các dòng tên tên lửa đạn đạo đối hạm tầm trung như DF-21D. Theo Lầu Năm Góc, DF-21D có tầm bắn vượt quá 1.500 km.

Một trong các tên lửa tầm trung của Trung Quốc là DF-17 được trang bị đầu đạn bội siêu âm có năng lực bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5) và đổi hướng trong quá trình bay. Những tính năng này cho phép DF-17 rất khó phát hiện và đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Cũng theo bản đồ trên, một loạt căn cứ quân sự của Mỹ cũng nằm trong tầm của tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung Trung Quốc, bao gồm căn cứ không quân Kadena và căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản.

Mỹ đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm hệ thống PAC-3 và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Philippines đã tiếp nhận hệ thống Typhon của Mỹ, có khả năng phóng tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 để đối phó với các mối đe dọa trên không. Trung Quốc cáo buộc việc Mỹ triển khai Typhon đến Philippines đe dọa lợi ích an ninh của nước này và triển khai biện pháp đối phó.

