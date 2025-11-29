Tên lửa liên lục địa Nga phát nổ khi phóng thử?

Một video đăng trên mạng xã hội X ngày 28.11 cho thấy tên lửa bay lên độ cao 200 - 400 m trước khi rơi xuống mặt đất và phát nổ, để lại phía sau một đám khói màu tím. Vụ việc được cho là đã xảy ra ngày 27.11.

Vụ việc xảy ra tại bãi phóng Yasny ở tỉnh Orenburg (Nga). Nơi đây đặt căn cứ của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cũng như có bãi phóng tàu vũ trụ.

Video cho thấy tên lửa do Nga phóng lên bị rơi xuống nổ tung

Chuyên trang quốc phòng Defense Express của Ukraine cho hay dựa theo cột khói màu tím nhìn thấy được sau vụ nổ, Nga có thể đã sử dụng hệ thống tên lửa theo thiết kế thời Liên Xô, sử dụng các chất nitơ tetroxide và dimethylhydrazine, thường được viết tắt là “amyl” và “heptyl”. Các hóa chất trên phổ biến trong những loại ICBM nhiên liệu lỏng như R-36M2 Voevoda hay mẫu tên lửa mới như RS-28 Sarmat. Hiện chưa rõ tên lửa trong vụ nổ được nói đến là gì.

Hình ảnh được cho là tên lửa phát nổ sau khi khai hỏa ở tỉnh Orenburg (Nga) ngày 27.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Quân đội Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông chưa nhận thông tin xác thực nào về vụ nổ ở căn cứ quân sự tại Orenburg.

Một số nguồn tin khu vực cho rằng tên lửa phát nổ có thể là R-36M2 Voevoda, dù chưa có bằng chứng xác đáng. Trong khi đó, truyền thông Ukraine cho rằng việc Nga thử nghiệm tên lửa Sarmat thất bại từng xảy ra vào tháng 9.2024, khi vụ nổ trong hầm chứa đã phá hủy hạ tầng bãi phóng.

Nếu heptyl thực sự rò rỉ sau vụ nổ, đó sẽ là điều lo ngại, do chất này cực độc và có thể gây chết người với nồng độ cao, ngoài ra nó còn gây ô nhiễm đất, nước và không khí.