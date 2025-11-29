Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Nga đổi chiến thuật, dùng UAV ‘săn’ trực thăng Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/11/2025 10:04 GMT+7

Quan chức Ukraine nói rằng quân đội Nga đang cải tiến các mẫu máy bay không người lái (UAV) để đảm nhận nhiều vai trò hơn, bao gồm tấn công các máy bay của Kyiv đang hoạt động.

Ông Yurii Myronenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang liên tục thử nghiệm các khả năng tấn công tầm xa mới, bao gồm “cải tiến mẫu UAV Shahed và những mẫu khác”.

Quan chức Ukraine cho hay gần đây Nga đã sử dụng nhiều UAV Shahed được điều khiển thủ công gần các khu vực tiền tuyến. Ngoài ra, thay vì lập trình sẵn để tấn công mục tiêu mặt đất, các quân nhân Nga có thể phản ứng với tình hình trực tiếp và đang có xu hướng nhắm đến các tiêm kích và trực thăng của Ukraine đang ở trên không, ông Myronenko cho hay.

Nga đổi chiến thuật, dùng UAV ‘săn’ trực thăng Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine tháng 11 công bố ảnh xác phương tiện được cho là mẫu UAV Shahed-107

ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

Điều này không chỉ làm giảm thời gian phản ứng của lực lượng phòng thủ, mà còn tạo ra những lo ngại về đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh chặn của Kyiv, vốn phụ thuộc đáng kể vào máy bay và trực thăng.

Dù Ukraine thường không công khai thiệt hại chiến trường, việc dùng UAV tấn công trực thăng đối thủ đang bay không phải là điều chưa từng có. Kyiv hôm 22.11 tuyên bố UAV của họ đã “bắn rơi” trực thăng Mi-8 của Nga. Moscow không phản hồi thông tin này.

Diễn biến nêu trên cho thấy Moscow đang tăng cường năng lực của các loại UAV Shahed để có thể đảm nhận nhiều vai trò, thay vì chỉ bó buộc ở việc tấn công vào các hạ tầng mặt đất. Một binh sĩ giấu tên thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Ukraine, cho biết Nga đang tăng tốc sản xuất UAV Shahed và sử dụng nhiều loại UAV này ở tiền tuyến.

Rubicon - mũi nhọn giúp Nga phá ưu thế UAV của Ukraine

Trong khi đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 25.11 cho hay Nga đã và đang sử dụng mẫu UAV Shahed-107 mới do Iran sản xuất để tấn công các vị trí tiền tuyến. Đây được xem là dòng UAV Shahed mới nhất. GUR nói rằng một UAV được phát hiện gắn đầu nổ mạnh 15 kg và có tầm hoạt động 300 km. Nga chưa phản hồi thông tin này.

Ông Myronenko, nói rằng Kyiv có khả năng phản ứng trước mối đe dọa từ các vũ khí mới của Nga và có thể làm vậy “rất nhanh chóng”. “Nhưng cụ thể như thế nào thì chỉ có thể công bố theo thời gian, khi đối phương hiểu được bản chất của biện pháp đối phó và khiến chúng không còn hiệu quả nữa", ông nói.

Tin liên quan

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Hôm qua (28.11), các cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã lục soát nơi ở và văn phòng của Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak liên quan một cuộc điều tra tham nhũng, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 1.374: Nga dốc sức kiểm soát Pokrovsk, nhà máy lọc dầu bị tấn công

Khám phá thêm chủ đề

UAV UKRAINE UAV Shahed uav tấn công trực thăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận