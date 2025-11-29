Nga đổi chiến thuật, dùng UAV ‘săn’ trực thăng Ukraine

Ông Yurii Myronenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang liên tục thử nghiệm các khả năng tấn công tầm xa mới, bao gồm “cải tiến mẫu UAV Shahed và những mẫu khác”.

Quan chức Ukraine cho hay gần đây Nga đã sử dụng nhiều UAV Shahed được điều khiển thủ công gần các khu vực tiền tuyến. Ngoài ra, thay vì lập trình sẵn để tấn công mục tiêu mặt đất, các quân nhân Nga có thể phản ứng với tình hình trực tiếp và đang có xu hướng nhắm đến các tiêm kích và trực thăng của Ukraine đang ở trên không, ông Myronenko cho hay.

Quân đội Ukraine tháng 11 công bố ảnh xác phương tiện được cho là mẫu UAV Shahed-107 ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

Điều này không chỉ làm giảm thời gian phản ứng của lực lượng phòng thủ, mà còn tạo ra những lo ngại về đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh chặn của Kyiv, vốn phụ thuộc đáng kể vào máy bay và trực thăng.

Dù Ukraine thường không công khai thiệt hại chiến trường, việc dùng UAV tấn công trực thăng đối thủ đang bay không phải là điều chưa từng có. Kyiv hôm 22.11 tuyên bố UAV của họ đã “bắn rơi” trực thăng Mi-8 của Nga. Moscow không phản hồi thông tin này.

Diễn biến nêu trên cho thấy Moscow đang tăng cường năng lực của các loại UAV Shahed để có thể đảm nhận nhiều vai trò, thay vì chỉ bó buộc ở việc tấn công vào các hạ tầng mặt đất. Một binh sĩ giấu tên thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Ukraine, cho biết Nga đang tăng tốc sản xuất UAV Shahed và sử dụng nhiều loại UAV này ở tiền tuyến.

Rubicon - mũi nhọn giúp Nga phá ưu thế UAV của Ukraine

Trong khi đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 25.11 cho hay Nga đã và đang sử dụng mẫu UAV Shahed-107 mới do Iran sản xuất để tấn công các vị trí tiền tuyến. Đây được xem là dòng UAV Shahed mới nhất. GUR nói rằng một UAV được phát hiện gắn đầu nổ mạnh 15 kg và có tầm hoạt động 300 km. Nga chưa phản hồi thông tin này.

Ông Myronenko, nói rằng Kyiv có khả năng phản ứng trước mối đe dọa từ các vũ khí mới của Nga và có thể làm vậy “rất nhanh chóng”. “Nhưng cụ thể như thế nào thì chỉ có thể công bố theo thời gian, khi đối phương hiểu được bản chất của biện pháp đối phó và khiến chúng không còn hiệu quả nữa", ông nói.