Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.374: Nga dốc sức kiểm soát Pokrovsk, nhà máy lọc dầu bị tấn công

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2025 04:27 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong tuần qua, các lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine mất hơn 10.000 quân và bắn hạ gần 1.700 UAV.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.11 tuyên bố lực lượng Nga đã đánh bật binh sĩ Ukraine ra khỏi 6.585 tòa nhà tại thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine trong tuần qua, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27.11 tuyên bố lực lượng Nga đã bao vây Pokrovsk và kiểm soát 70% diện tích thành phố, nhưng Kyiv khẳng định lực lượng Ukraine đang phản công mạnh mẽ và giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở trung tâm thành phố.

Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn với Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.11 còn tuyên bố các lực lượng Nga đã đẩy lùi 54 nỗ lực của Ukraine nhằm phá vòng vây tại Pokrovsk trong tuần qua.

Cũng trong ngày 28.11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 8 cộng đồng ở tỉnh Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28.11 trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong thời gian đó, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 10.000 quân, phá hủy 1 hệ thống tên lửa S-300 cùng 2 bệ phóng rốc két Grad.

- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía binh sĩ Nga, gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine ngày 23.11

Ảnh: Reuters

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ gần 17.00 UAV của Ukraine, 5 tên lửa Neptune, 13 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cơ (HIMARS, do Mỹ sản xuất).

Đến tối 28.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Nga xâm nhập Pokrovsk bằng chiến thuật mới, Ukraine đang gặp khó?

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 136 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay vào 8 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea, trên biển Đen và biển Azov, theo Hãng tin TASS.

Trong số UAV bị bắn hạ có 46 chiếc ở tỉnh Rostov, 30 chiếc ở tỉnh Saratov, 29 chiếc ở bán đảo Crimea, 12 chiếc trên biển Đen, 6 chiếc ở tỉnh Bryansk, 5 chiếc ở tỉnh Volgograd, 2 chiếc ở tỉnh Voronezh, 2 chiếc ở tỉnh Moscow, 2 chiếc trên biển Azov, 1 chiếc ở tỉnh Kursk và 1 chiếc ở tỉnh Kaluga.

Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAVcủa Ukraine đã làm hư hại mái của một tòa nhà dân cư và cửa sổ của một trạm xăng trong tỉnh, không có thương vong.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov, một cơ sở trữ UAV tại một sân bay ở bán đảo Crimea và các mục tiêu quân sự khác trong đêm 27.11 và rạng sáng 28.11, theo trang tin The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu ở Saratov vào mùa thu năm nay, với cuộc tấn công trước đó được ghi nhận vào ngày 14.11. Cuộc tấn công mới nhất vào ngày 28.11 là vụ tấn công thứ năm kể từ đầu mùa, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 28.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga

Xem thêm: Ukraine phóng UAV ồ ạt vào lãnh thổ Nga, các sân bay ở Moscow đóng cửa

Nga, Mỹ sắp thảo luận ý tưởng hòa bình cho Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28.11 cho hay Washington đã cung cấp cho Moscow chi tiết về kế hoạch hòa bình, được hoàn thiện sau các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ), theo Hãng tin TASS.

"Những chi tiết quan trọng đã được chuyển giao và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại Moscow vào tuần tới", ông Peskov nói.

Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington vào ngày 23.11. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc họp này là "hiệu quả nhất" kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào ngày 24.2.2022.

Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng Washington và Kyiv đã đạt được sự đồng thuận về hầu hết các khía cạnh của kế hoạch, với việc Mỹ đồng ý đặt các vấn đề liên quan việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào một lộ trình riêng, theo TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27.11 cho hay dự thảo đề xuất hòa bình được Mỹ và Ukraine thảo luận tại Geneva có thể trở thành nền tảng cho các thỏa thuận trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng nếu không, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Moscow vào tuần tới về kế hoạch trên, theo Reuters.

Xem thêm: Ông Putin đề xuất lập chính quyền lâm thời ở Ukraine để ký thỏa thuận hòa bình


Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE tấn công putin Pokrovsk
Top

Bình luận (0)

