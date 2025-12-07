Chiến sự Ukraine ngày 1.382: Nga - Ukraine 'ăn miếng trả miếng' vào hạ tầng năng lượng

Reuters ngày 6.12 đưa tin một trung tâm đường sắt gần thủ đô Kyiv (Ukraine) đã bị tấn công trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) Nga. Công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia cho biết vụ tấn công đã làm hư hại nhà ga và toa xe lửa ở thành phố Fastiv, tỉnh Kyiv.

Ukrzaliznytsia cho biết doanh nghiệp phải hủy một số chuyến tàu ngoại ô Kyiv và ở thành phố Chernihiv ở đông bắc Ukraine. Cơ quan khẩn cấp Ukraine đã nhận báo cáo về vụ hỏa hoạn tại nhà ga, song không nêu chi tiết. Báo cáo cũng đề cập một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Chernihiv.

Những toa xe lửa ở vùng Kyiv, Ukraine bị hư hại trong ngày 6.12 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga phớt lờ nỗ lực hòa bình và tấn công hạ tầng dân sự. “Điều này cho thấy không thể trì hoãn bất kỳ quyết định nào nhằm củng cố Ukraine và gây áp lực lên Nga, đặc biệt không thể trì hoãn dưới chiêu bài tiến trình hòa bình”, ông Sybiha viết trên mạng xã hội X ngày 6.12.

Nga không bình luận về tuyên bố trên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào mục tiêu dân sự. Quân đội Nga khẳng định đã đánh trúng mọi mục tiêu công nghiệp quân sự của Ukraine, đồng thời nêu thêm đã đánh chặn 366 UAV Ukraine trong ngày 6.12.

Ukraine thường không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Tại Ba Lan, quân đội đã xuất kích các chiến đấu cơ, sau khi còi báo động vang lên trong tối 5.12, dù vậy Warsaw không ghi nhận các vụ xâm phạm không phận nào.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 6.12 cho biết các vụ tấn công của Nga đã làm hư hại cơ sở năng lượng ở 8 vùng tại Ukraine, gây mất điện và buộc các nhà máy hạt nhân giảm công suất.

Ukraine đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, sản xuất hơn một nửa lượng điện của cả nước. IAEA cho biết các nhà máy đã cắt giảm sản lượng do "các hoạt động quân sự trong đêm".

Lực lượng cứu hỏa dập lửa sau vụ tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 6.12 ẢNH: AFP

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 653 UAV và 51 tên lửa trong tối ngày 5, rạng sáng 6.12, nêu thêm Kyiv đã đánh chặn 585 UAV và 30 tên lửa. Giới chức Ukraine cho biết hạ tầng điện và cung cấp nhiệt ở các tỉnh Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv và Dnipropetrovsk đã bị tấn công.

Kyiv ngày 6.12 cũng thông báo đã tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga và nhà máy thép Alchevsk ở tỉnh Luhansk đang do Nga kiểm soát phần lớn. Quân đội Ukraine nói nhà máy Alchevsk đã sản xuất những vỏ đạn theo đơn hàng của quân đội Nga. Truyền thông đã lan truyền hình ảnh về vụ cháy tại các cơ sở trên. Hiện Moscow chưa thông tin về thiệt hại.

The Guardian ngày 6.12 đưa tin Hải quân Thụy Điển tiết lộ họ liên tục phát hiện sự hiện diện của tàu ngầm Nga ở biển Baltic.

Ông Marko Petkovic, người đứng đầu bộ phận tác chiến của Hải quân Thụy Điển, cho hay đội tàu của Thụy Điển liên tục giám sát hoạt động của tàu Nga ở vùng biển Baltic và đây dường như trở thành công việc “mỗi tuần” với quân đội Thụy Điển.

Ông cho biết tình trạng tàu Nga xuất hiện rất phổ biến gần đây, thêm rằng số lần phát hiện tàu ngầm đã tăng lên trong thời gian qua. Ông Petkovic cũng bày tỏ lo ngại về đội tàu chở dầu của Nga gắn cờ dân sự và không loại trừ khả năng những con tàu này có thể được sử dụng để phóng UAV. Moscow chưa phản hồi các tuyên bố của ông Petkovic.