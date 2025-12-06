Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.381: Nga hứng đòn nặng từ Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
06/12/2025 05:00 GMT+7

Ukraine đã tấn công cảng biển, cơ sở lọc dầu tại Nga và một tòa nhà thương mại cao tầng ngay thủ phủ Grozny của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Ukraine xác nhận tấn công cảng biển Nga

Từ đêm 4.12 đến rạng sáng 5.12, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu ở Nga, gồm cảng biển Temryuk tại tỉnh Krasnodar và nhà máy lọc dầu Syzran tại tỉnh Samara, theo trang The Kyiv Independent.

Giới chức Krasnodar thông báo cảng Temryuk bị thiệt hại sau khi UAV tấn công gây cháy. Cư dân địa phương ghi nhận vụ tấn công và nói các bể chứa nhiên liệu bị cháy. Không có thương vong trong vụ việc. Temryuk là cảng lớn của Nga tại biển Azov, có cơ sở khí hóa lỏng quy mô lớn và cảng xuất khẩu, nhập khẩu, vận tải sản phẩm dầu khí.

Tại Samara, cư dân thành phố Syzran nói đã nghe thấy những tiếng nổ tại cơ sở lọc dầu. Thị trưởng Sergey Volodchenkov xác nhận vụ tấn công của UAV nhưng không nêu cụ thể mục tiêu.

Chiến sự Ukraine ngày 1.381: Nga hứng đòn nặng từ Ukraine - Ảnh 2.

Tòa nhà tại Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, bị thiệt hại trong vụ tấn công ngày 5.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RT

Cơ sở lọc dầu Syzran cách biên giới Ukraine khoảng 700 km, hoạt động từ năm 1942 và thuộc tập đoàn Rosneft. Cơ sở này xử lý 8,5 triệu tấn dầu mỗi năm và từng bị tấn công.

Quân đội Ukraine đã xác nhận hai vụ tấn công nói trên.

Cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin một chiếc UAV Ukraine đã đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại cao tầng tại Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy tòa nhà cao 145 m tại trung tâm Grozny bị vỡ nhiều cửa sổ kính và có cháy.

Theo đài RT, tòa nhà này là nơi đặt văn phòng của nhiều tổ chức, gồm phòng tiếp tân của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, Cơ quan Kiểm toán và nhiều cơ sở nhà nước, tư nhân. Tòa nhà cách nơi ở chính thức của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chưa đến 1 km.

Trước đó, Cơ quan hàng không Nga tạm thời hạn chế hoạt động tại sân bay Grozny. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không đã ngăn chặn 41 UAV Nga vào rạng sáng trên cả nước.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Tình hình Myrnohrad ra sao?

Ngày 5.12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) đăng báo cáo cho biết chưa thấy bằng chứng gợi ý lực lượng Nga đã bao vây thành phố Myrnohrad, liền kề phía đông thành phố Pokrovsk tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo ISW, một số nguồn Ukraine tiếp tục đưa tin rằng lực lượng Ukraine vẫn duy trì đường liên lạc hạn chế đến Pokrovsk và Myrnohrad.

Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn một số thông tin cho rằng Myrnohrad gần như bị bao vây, sau khi quân Nga giành được Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.12 tuyên bố đã giành được 7 thành thị tại Ukraine, gồm Krasnoarmeysk (tên Nga gọi Pokrovsk) tại tỉnh Donetsk và Volchansk (Vovchansk) tại tỉnh Kharkiv, từ ngày 29.11 đến ngày 5.12.

Quân đội Ukraine bác tin đã để mất Pokrovsk.

Chiến sự Ukraine ngày 1.381: Nga hứng đòn nặng từ Ukraine - Ảnh 3.

Cảnh hoang tàn tại thành phố Myrnohrad trong đoạn video được quay trong tháng 12.2025

ẢNH: AP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.12 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nếu như Ukraine từ chối những điều kiện của Nga trong thỏa thuận hòa bình. Ông khẳng định quân đội Nga đang giữ ưu thế trên chiến trường.

Dù vậy, ông Peskov nhấn mạnh sẵn sàng linh động để tìm một giải pháp, sẵn sàng đàm phán và làm việc nghiêm túc dựa trên dự thảo thỏa thuận của Mỹ.

Trong khi đó, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov đánh giá các bên đã đạt tiến triển trong bàn đàm phán và gọi đó là điều đáng khích lệ. Ông nói rằng Điện Kremlin đang chờ phản ứng của Mỹ về cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ giữa phái đoàn Washington với Tổng thống Vladimir Putin hôm 2.12. Phái đoàn Mỹ trong ngày 4.12 đã gặp phái đoàn Ukraine tại Miami (Mỹ).

Pháp phủ nhận nghi ngờ Mỹ

Ngày 5.12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sự đoàn kết giữa châu Âu và Mỹ là yếu tố quan trọng then chốt trong việc ủng hộ Ukraine, theo Reuters. Ông khẳng định không có sự ngờ vực nào giữa hai bên và bác bỏ báo cáo cho rằng ông nói có nguy cơ Mỹ phản bội Ukraine.

"Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực hòa bình của Mỹ. Mỹ cần châu Âu để dẫn dắt những nỗ lực hòa bình này", ông Macron nói trong chuyến thăm Trung Quốc.

Trước đó, báo chí Đức trích dẫn bản ghi chép một cuộc gọi bảo mật, trong đó ông Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tỏ rõ nghi ngờ về nỗ lực của Mỹ và các đặc phái viên đàm phán hòa bình.

"Tôi phủ nhận mọi thứ. Chúng tôi cần Mỹ cho hòa bình. Mỹ cũng cần chúng tôi để nền hòa bình này được vững bền. Vì vậy, không thể có tình huống một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine diễn ra nếu thiếu nỗ lực chung của người châu Âu, Mỹ, Canada, Úc và Nhật", ông Macron nói.

