Chiến sự Ukraine ngày 1.380: Hai bên tấn công dồn dập, Ukraine bác tuyên bố của Nga

Công ty năng lượng DTEK của Ukraine ngày 4.12 cáo buộc Nga đã tấn công cơ sở năng lượng ở tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine trong đêm 3.12 và rạng sáng 4.12, khiến 51.800 hộ gia đình mất điện, theo Reuters.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hoạt động tại một nhà máy nhiệt điện trong thành phố Kherson đã bị tạm dừng chỉ sau một loạt các cuộc tấn công của Nga, khiến 40.500 khách hàng không có điện.

Các nhân viên làm việc tại một nhà máy nhiệt điện bị hư hại do một cuộc tấn công bằng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine Ảnh: Reuters

"Cơ sở hoàn toàn dân sự này, nơi cung cấp nhiệt cho cư dân thành phố, đã bị thiệt hại nghiêm trọng", ông Prokudin viết trên Telegram.

Bộ Năng lượng Ukraine cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã khiến khoảng 60.000 cư dân ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine mất điện, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.12 tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng được quân đội Ukraine và các sân bay quân sự của đối phương sử dụng, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, các lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.000 quân, phá hủy 4 xuồng không người lái và đánh chặn 195 UAV.

Đến tối 4.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

1.000 lính Ukraine bị Nga vây hãm ở Myrnohrad?

Ukraine tuyên bố giữ vững các vị trí ở phía bắc Pokrovsk

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 4.12 tuyên bố binh sĩ nước này đã giữ vững các vị trí của họ ở phía bắc thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, theo Reuters. "Trận chiến vẫn tiếp diễn. Các đơn vị Ukraine tiếp tục giữ vững phía bắc Pokrovsk", ông khẳng định.

Một quân nhân Ukraine quan sát bầu trời gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 23.11 Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố trên Facebook, ông Syrskyi nói rằng điều quan trọng là tổ chức các tuyến đường hậu cần bổ sung, sơ tán y tế kịp thời và chống lại máy bay không người lái và pháo binh của Nga.

Ngoài ra, quân đội Ukraine ngày 4.12 đã phủ nhận việc quân đội Nga kiểm soát ngôi làng Dobropillia trong tỉnh Donetsk.

"Một nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương đã xâm nhập vào vùng ngoại ô của ngôi làng, lợi dụng điều kiện thời tiết", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời khẳng định ngôi làng này đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Kyiv.

Đến tối 4.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của quân đội Ukraine.

UAV Ukraine tập kích 12 tỉnh của Nga trong một đêm?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 76 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận thuộc 12 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen trong đêm 3.12 và rạng sáng 4.12, theo Hãng tin TASS.

Trong số UAV bị bắn hạ có 21 chiếc ở Crimea, 16 chiếc ở tỉnh Rostov, 14 chiếc ở tỉnh Stavropol, 7 chiếc ở tỉnh Belgorod, 4 chiếc ở tỉnh Bryansk và 3 chiếc ở tỉnh Voronezh, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 4.12 cũng tuyên bố hệ thống phòng không đã phá hủy một chiếc UAV đang bay về phía thủ đô của Nga.

Còn Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một phụ nữ đã bị thương do mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ rơi xuống ở tỉnh Voronezh, theo TASS. Một tòa nhà chung cư, một khu nhà phi dân cư và hai xe ô tô chở khách cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Đơn vị tác chiến tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 4.12 thông báo trên Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công tỉnh Belgorod bằng hơn 80 UAV trong 24 giờ. Đơn vị này khẳng định có một số ô tô bị hư hại do cuộc tấn công, không đề cập thương vong.

Đến tối 4.12 chưa có thông tin về phản ứng Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của phía Nga.

