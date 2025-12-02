Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Nga tuyên bố giành được Pokrovsk, Vovchansk

Vi Trân
Vi Trân
02/12/2025 08:59 GMT+7

Quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk sau nhiều tháng chiến đấu, cũng như thành phố Vovchansk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1.12 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Puti đã thăm trung tâm chỉ huy tiền tuyến vào cuối ngày 30.11 để nghe báo cáo về tình hình chiến sự Ukraine, theo TASS. Tại đây, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo lực lượng nước này đã giành được thành phố Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) tại tỉnh Donetsk và Vovchansk (Nga gọi là Volchansk) tại tỉnh Kharkiv.

Nga tuyên bố giành được Pokrovsk, Vovchansk - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm chỉ huy tiền tuyến trong video được công bố ngày 1.12

ẢNH: REUTERS

Ông Gerasimov và các chỉ huy cũng báo cáo với Tổng thống Putin về tình hình các khu vực tiền tuyến khác.

Pokrovsk là mục tiêu chính của Nga trên bước đường kiểm soát toàn bộ Donetsk, rộng hơn là Donbass. Thành phố này là trung tâm hậu cần then chốt để tiếp tế cho các vùng khác.

Quân đội Nga công bố video cho thấy binh sĩ tiến vào thành phố được cho là Pokrovsk và treo cờ Nga tại quảng trường trung tâm.

Nga tuyên bố giành được Pokrovsk, Vovchansk - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga chiến đấu tại Pokrovsk trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tư lệnh nhóm chiến đấu trung tâm của Nga Valery Solodchuk báo cáo rằng binh sĩ đang triển khai chiến dịch "dọn dẹp" tại Pokrovsk và thành phố Myrnohrad gần đó.

"Đây là hướng quan trọng. Chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của nó. Nó sẽ đảm bảo mang lại giải pháp cho những nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra vào lúc đầu chiến dịch quân sự đặt biệt", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo đánh giá quân đội Nga đang giữ ưu thế và tiến lên trên hầu như tất cả các hướng. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tạo vùng an ninh dọc biên giới để bảo vệ các khu dân cư.

Nga tuyên bố giành được Pokrovsk, Vovchansk - Ảnh 3.

Lực lượng Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk hôm 23.11

ẢNH: REUTERS

Ông Gerasimov nói rằng quân đội quyết tâm tiền lên để giành toàn bộ Donbass, bao gồm Donetsk và Luhansk.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov chúc mừng binh sĩ đã giành được Vovchansk, gọi đây là một bước tiến tới thành công tương lai. Vovchansk nằm gần biên giới Nga, từ lâu đã bị chiến sự tàn phá.

Quân đội Ukraine trong ngày 1.12 không nói gì về việc hai thành phố Pokrovsk và Vovchansk đã rơi vào tay Nga.

Xung đột kéo dài, xã hội Ukraine càng thêm chia rẽ

Khám phá thêm chủ đề

Pokrovsk nga UKRAINE Vovchansk putin DONBASS
