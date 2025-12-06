Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24 Nga ở Crimea, đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ

Khánh An
Khánh An
06/12/2025 07:07 GMT+7

Tình báo Ukraine tuyên bố đã phá hủy máy bay cường kích ném bom Su-24 và nhiều thiết bị quân sự của Nga ở Crimea, trong bối cảnh nỗ lực dàn xếp xung đột tiếp tục với cuộc gặp của các quan chức Ukraine và Mỹ.

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24 Nga ở Crimea, đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ- Ảnh 1.

Hai chiếc Su-24 của Nga trong một chuyến bay trên biển Baltic

ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 6.12 dẫn tuyên bố của Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này đã đánh trúng một máy bay Su-24 của Nga trong loạt 8 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự trong bán đảo Crimea.

Đợt tấn công tiến hành vào ngày 5.12 với các UAV tầm xa của đơn vị Prymary của HUR.

Một chiếc Su-24, một mái che radar, một tổ hợp radar 39N6 Kasta-2E2, một UAV Orion, 2 hệ thống radar 48Ya6-K1 Podlot, một đoàn tàu chở hàng và một xe tải Ural đã bị hư hại trong đợt tấn công, theo HUR.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24 ở Crimea, tấn công nhiều mục tiêu ở Nga

Đàm phán Mỹ - Ukraine

Liên quan nỗ lực hòa bình, một quan chức Nhà Trắng cho hay Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm hiệu quả với nhà đàm phán cấp cao Rustem Umerov của Ukraine tại Miami (Florida) vào ngày 5.12. Hai bên dự kiến gặp lại vào ngày 6.12 (giờ địa phương).

"Cuộc gặp hôm qua giữa các đại diện Mỹ và Ukraine tại Miami diễn ra hiệu quả và đã đạt tiến triển. Họ sẽ nhóm họp lại vào cuối ngày hôm nay sau khi báo cáo với các lãnh đạo của mình", theo quan chức Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo rằng 2 bên nhất trí về việc tiến triển thực chất hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc Nga "sẵn sàng thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước giảm leo thang và chấm dứt việc sát hại".

Thông cáo cho biết thêm rằng họ "cũng đã thống nhất về khuôn khổ dàn xếp an ninh và thảo luận về những năng lực răn đe cần thiết để duy trì một nền hòa bình bền vững".

Ông Witkoff và một nhà đàm phán khác của Mỹ là ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump - đã gặp các đối tác Ukraine để thông tin về cuộc gặp của họ tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.12, theo một nguồn tin.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng các cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở Miami không phải là các phiên đàm phán chính thức tập trung vào một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Giới chức Ukraine và Mỹ đã thống nhất thực hiện các cuộc trao đổi này trước cuộc gặp nêu trên với ông Putin.

Chechnya tuyên bố đáp trả

Hãng TASS ngày 6.12 dẫn lời ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố rằng các địa điểm quân sự tại Ukraine sẽ bị tấn công trong tuần tới, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine hôm 5.12 gây thiệt hại một tòa nhà cao tầng tại Grozny, thủ đô Chechnya.

Theo ông, cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà cao tầng ở Grozny không có ý nghĩa gì về mặt chiến thuật.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên. Theo tờ Kyiv Post, Grozny rung chuyển vào ngày 5.12 sau khi một UAV Ukraine lao vào tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này nằm cạnh văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Chechnya, vốn có thể là mục tiêu ban đầu trước khi chiếc UAV bị chuyển hướng, có khả năng do tác chiến điện tử của Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết phía Nga đã tập trung 710.000 binh sĩ dọc các tuyến mặt trận dài gần 1.255 km.

"Trong giai đoạn này, quân đội Nga đang cố gắng tiến lên gần như trên toàn bộ tuyến mặt trận", ông cho biết.

Theo ông, giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra quanh các thành phố Lyman và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và gần thị trấn Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Nga chưa bình luận về phát biểu trên.

Tin liên quan

Đàm phán Nga - Mỹ về hòa bình Ukraine chưa đột phá

Đàm phán Nga - Mỹ về hòa bình Ukraine chưa đột phá

Phía Nga cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với các đặc phái viên Mỹ "mang tính xây dựng" nhưng "chưa đạt thỏa hiệp" về vấn đề Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.379: Nga nói tiến triển trên chiến trường tác động đàm phán

Ukraine trước sức ép kép

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Su-24 crimea Trump đàm phán Chechnya Ramzan Kadyrov
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận