Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24 Nga ở Crimea, đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ

Hai chiếc Su-24 của Nga trong một chuyến bay trên biển Baltic ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 6.12 dẫn tuyên bố của Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này đã đánh trúng một máy bay Su-24 của Nga trong loạt 8 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự trong bán đảo Crimea.

Đợt tấn công tiến hành vào ngày 5.12 với các UAV tầm xa của đơn vị Prymary của HUR.

Một chiếc Su-24, một mái che radar, một tổ hợp radar 39N6 Kasta-2E2, một UAV Orion, 2 hệ thống radar 48Ya6-K1 Podlot, một đoàn tàu chở hàng và một xe tải Ural đã bị hư hại trong đợt tấn công, theo HUR.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24 ở Crimea, tấn công nhiều mục tiêu ở Nga

Đàm phán Mỹ - Ukraine

Liên quan nỗ lực hòa bình, một quan chức Nhà Trắng cho hay Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm hiệu quả với nhà đàm phán cấp cao Rustem Umerov của Ukraine tại Miami (Florida) vào ngày 5.12. Hai bên dự kiến gặp lại vào ngày 6.12 (giờ địa phương).

"Cuộc gặp hôm qua giữa các đại diện Mỹ và Ukraine tại Miami diễn ra hiệu quả và đã đạt tiến triển. Họ sẽ nhóm họp lại vào cuối ngày hôm nay sau khi báo cáo với các lãnh đạo của mình", theo quan chức Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo rằng 2 bên nhất trí về việc tiến triển thực chất hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc Nga "sẵn sàng thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước giảm leo thang và chấm dứt việc sát hại".

Thông cáo cho biết thêm rằng họ "cũng đã thống nhất về khuôn khổ dàn xếp an ninh và thảo luận về những năng lực răn đe cần thiết để duy trì một nền hòa bình bền vững".

Ông Witkoff và một nhà đàm phán khác của Mỹ là ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump - đã gặp các đối tác Ukraine để thông tin về cuộc gặp của họ tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.12, theo một nguồn tin.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng các cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở Miami không phải là các phiên đàm phán chính thức tập trung vào một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Giới chức Ukraine và Mỹ đã thống nhất thực hiện các cuộc trao đổi này trước cuộc gặp nêu trên với ông Putin.

Chechnya tuyên bố đáp trả

Hãng TASS ngày 6.12 dẫn lời ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố rằng các địa điểm quân sự tại Ukraine sẽ bị tấn công trong tuần tới, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine hôm 5.12 gây thiệt hại một tòa nhà cao tầng tại Grozny, thủ đô Chechnya.

Theo ông, cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà cao tầng ở Grozny không có ý nghĩa gì về mặt chiến thuật.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên. Theo tờ Kyiv Post, Grozny rung chuyển vào ngày 5.12 sau khi một UAV Ukraine lao vào tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này nằm cạnh văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Chechnya, vốn có thể là mục tiêu ban đầu trước khi chiếc UAV bị chuyển hướng, có khả năng do tác chiến điện tử của Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết phía Nga đã tập trung 710.000 binh sĩ dọc các tuyến mặt trận dài gần 1.255 km.

"Trong giai đoạn này, quân đội Nga đang cố gắng tiến lên gần như trên toàn bộ tuyến mặt trận", ông cho biết.

Theo ông, giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra quanh các thành phố Lyman và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và gần thị trấn Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Nga chưa bình luận về phát biểu trên.