Thế giới

Vẫn chưa có đột phá về Ukraine

Thụy Miên
Thụy Miên
08/12/2025 05:29 GMT+7

Ba ngày đàm phán giữa Mỹ và Ukraine chấm dứt hôm 6.12 mà không mang đến bất kỳ đột phá nào, nhưng đặc phái viên Mỹ cho rằng giải pháp đang cận kề.

Cuộc đối thoại marathon ở TP.Miami (bang Florida) bắt đầu hôm 4.12 giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff; ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, và phía Ukraine là ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia; ông Andrii Hnatov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang.

Những điểm nghẽn chính

Đài CNN hôm qua dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna cho biết sau 3 ngày thương thuyết thì "những vấn đề khó khăn còn đó". Tuy nhiên, hai bên cam kết tiếp tục hợp tác để định hình những giải pháp thực tế và có thể chấp nhận được", theo Đại sứ Stefanishyna.

"Những thách thức chính ở giai đoạn này là về các câu hỏi liên quan đến lãnh thổ và đảm bảo an ninh, và chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những phương án tối ưu cho các vấn đề đó", bà Stefanishyna nói thêm và cũng cho hay sẽ cung cấp thêm chi tiết một khi toàn bộ thông tin được tổng hợp xong.

Đàm phán mỹ - ukraine chưa có đột phá nhưng hy vọng giải pháp đang cận kề - Ảnh 1.

Từ trái sang: ông Witkoff, ông Kushner, ông Umerov và ông Hnatov

Ảnh: AP/Quân đội Ukraine

Lãnh thổ và bảo đảm an ninh lâu nay vẫn là những điểm chưa giải quyết được cho bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Ukraine duy trì quan điểm rằng một kết thúc công bằng cho cuộc chiến cần bao gồm từ lâu là các điểm nghẽn của mọi thỏa thuận tiềm tàng.

Ukraine khẳng định một kết thúc công bằng cho cuộc chiến phải bao gồm các bảo đảm an ninh đáng tin cậy và không buộc nước này nhượng thêm lãnh thổ cho Nga. Trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow muốn kiểm soát toàn bộ Donbass ở miền đông Ukraine bằng mọi giá.

Tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Simi Valley (California, Mỹ) hôm 6.12, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg mô tả nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đang ở "chặng 10 m cuối cùng", theo Reuters. Hai vấn đề chính cần giải quyết là lãnh thổ (chủ yếu là tương lai vùng Donbass) và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. "Chúng ta đang ở rất, rất gần", ông Kellogg nói.

IAEA cảnh báo rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vì mái bảo vệ hư hỏng

Cuộc gặp ở London

Trên mạng xã hội ngày 6.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc điện thoại dài và "hữu ích" với các ông Witkoff, Kushner, cũng như với phái đoàn Ukraine ở Miami. Nhà lãnh đạo cho hay họ đã bàn về nhiều khía cạnh và tiến hành thảo luận những điểm then chốt có thể đảm bảo chấm dứt cuộc xung đột và loại bỏ nguy cơ leo thang chiến sự. "Hai bên đã nhất trí những bước đi tiếp theo và các khuôn khổ đối thoại với Mỹ", theo ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine nói thêm đang chờ các ông Umerov và Hnatov báo cáo trực tiếp và chi tiết về nội dung đã thương thuyết, vì không phải điều gì cũng có thể trao đổi qua điện thoại. Hòa bình và các điều kiện liên quan cũng sẽ là chủ đề tại cuộc gặp giữa ông Zelensky với lãnh đạo Pháp, Anh và Đức tại London (Anh) hôm nay (8.12).

Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nội dung cuộc thảo luận bao gồm tình hình hiện tại và các cuộc đàm phán đang diễn ra trong khuôn khổ Mỹ làm trung gian.

Nga hoan nghênh Mỹ điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia

Hôm qua (7.12), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay chiến lược an ninh quốc gia vừa được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 5.12 đã loại bỏ ngôn từ mô tả Nga là mối đe dọa đối với Mỹ.

"Chúng tôi xem đây là bước đi tích cực", TASS dẫn lời ông Peskov. Chiến lược mới của Mỹ nhận định các nước châu Âu xem Nga là "mối đe dọa hiện hữu", nhưng Mỹ muốn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ngoại giao nhằm tái lập "điều kiện ổn định ở châu Âu và sự ổn định chiến lược với Nga".

Tài liệu cũng khẳng định nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế cho rằng NATO sẽ không ngừng mở rộng.

