Xung đột đặt Ukraine trước khủng hoảng dân số nghiệt ngã

Khoa sản của một bệnh viện ở Hoshcha (Ukraine) im ắng đến đáng sợ. Thực tế, ở đây chỉ có bác sĩ và nhân viên.

Trong suốt cả tháng 10, bệnh viện không có ca sinh nào.

Ông Yevhen Hekkel là bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện ở Hoshcha. Thị trấn này nằm cách tiền tuyến gần nhất trong cuộc chiến với Nga đến gần 640 km. Nhưng nơi đây vẫn cảm nhận ảnh hưởng nặng nề của cuộc xung đột lên tỷ lệ sinh.

Tình hình tại đây hé lộ một lát cắt cho thấy một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang rình rập với những hậu quả to lớn cho tương lai của Ukraine. Và đặt ra một câu hỏi hóc búa: một khi chiến sự kết thúc, còn ai gánh vác việc tái thiết?

Ukraine có tỷ lệ tử vong cao nhất và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, theo dữ liệu từ CIA World Factbook. Cứ mỗi ca sinh thì có khoảng ba ca tử vong.

Dân số Ukraine trước khi xung đột bùng nổ năm 2022 là 42 triệu người.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, hiện tại dân số Ukraine là 36 triệu người, bao gồm cả những vùng đang do Nga kiểm soát. Ước tính con số này sẽ giảm xuống còn 25 triệu người vào năm 2051, không tính phần lãnh thổ nằm trong tay Moscow.

Cô Astasiia Yushchuk (21 tuổi) cho biết tình hình bất ổn khiến việc lập gia đình trở nên khó khăn. “Tình hình trong nước cũng thay đổi rất thường xuyên, và bạn không biết điều gì có thể xảy ra trong một hoặc hai tháng nữa. Do đó, rất khó để lên kế hoạch cho hiện tại”.

Ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự, dân số Ukraine đã già hóa và suy giảm. Thực tế quá ảm đạm này khiến nhiều người không muốn xây dựng tương lai tại đây.

Các chuyên gia và chính trị gia cho rằng nước này sẽ cần hàng triệu người để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu Và để tự vệ trong tương lai hậu chiến nếu xung đột lại nổ ra, điều mà nhiều người Ukraine lo sợ.

Bà Anastasiia Tabekova là Phó Chủ tịch Hội đồng thị trấn Hoshcha, nơi sinh sống của khoảng 5.000 cư dân. Bệnh viện phụ sản của họ đã bị cắt kinh phí vào năm 2023 sau khi không thể đạt được mục tiêu 170 ca sinh trong 12 tháng.

Tiến sĩ Inna Antoniuk (57 tuổi) là người điều hành khoa sản tại Bệnh viện đa khoa ở Hoshcha tại Ukraine, ngày 2.10.2025 ẢNH: REUTERS

Một thập niên trước, cũng chính tại nơi đây, mỗi năm có khoảng 400 trẻ sơ sinh chào đời.

Năm 2023, bà Tabekova mang thai bé đầu lòng khi chồng ở ngoài tiền tuyến. Bà nhớ lại: “Sự lo lắng, căng thẳng, nỗi lo lắng triền miên, sự chờ đợi liên tục tin nhắn 'Anh còn sống, anh đã hoàn thành nhiệm vụ’, hay chỉ là một dấu cộng trong tin nhắn đó. Thật khó khăn. Tôi cứ lo lắng không biết mình có thể vượt qua suốt thai kỳ đó hay không”.

Cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm, nhưng tương lai bất định đồng nghĩa với việc nhiều cặp vợ chồng đang tranh luận xem nên có con hay không.

Thêm vào đó, nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính, lạm phát cao và hàng triệu người Ukraine đã phải di cư.

Nhận thức được thách thức đang đến gần, năm ngoái chính phủ đã đề ra chiến lược nhân khẩu học đến năm 2040. Chiến lược này bao gồm cải thiện nhà ở và cơ sở hạ tầng để thu hút người Ukraine từ nước ngoài trở về, cũng như thu hút người nhập cư từ các quốc gia khác.

Trên con đường cách Hoshcha chưa đầy 10 km, có nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang.

Bà Inna Antoniuk, Trưởng khoa Sản tại Hoshcha, cho biết khoảng 1/3 số phụ nữ đến bệnh viện có chồng đang tại ngũ. “Cứ ba phụ nữ thì có một người có chồng đang phục vụ trong quân đội, họ ở miền đông, họ là quân nhân. Phụ nữ đang chịu áp lực, nhiều phụ nữ có chồng đã tử trận hoặc mất tích trong chiến đấu”, bà cho biết.