Hai bức tranh về xung đột Ukraine

Nóng trên thực địa

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo India Today đăng ngày 4.12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng Nga sẽ đẩy lui quân đội Ukraine khỏi Donbass và giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này, dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao, theo Đài RT. Đến chiều 4.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Trước đó, một binh sĩ Ukraine tại hiện trường đã tiết lộ với tờ Bild của Đức rằng quân đội Nga đã cắt đứt hoàn toàn mọi tuyến đường tiếp tế cho 1.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong TP.Mirnograd ở Donetsk thuộc vùng Donbass, sau khi Nga kiểm soát TP.Pokrovsk gần đó. Người này còn nói rằng "tình hình đang rất nguy cấp", và lực lượng Ukraine ở Mirnograd hiện chỉ được tiếp tế bằng UAV.

1.000 lính Ukraine bị Nga vây hãm ở Myrnohrad?

Một quan chức NATO không nêu tên cho hay liên minh này đánh giá Mirnograd "không bị bao vây hoàn toàn nhưng phần lớn đã bị bao vây". Người này cho rằng lực lượng Ukraine trong thành phố vẫn chưa hạ vũ khí và tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công, theo kênh Ukrainska Pravda ngày 3.12. Theo vị quan chức NATO, Nga hiện kiểm soát hơn 95% Pokrovsk, nhưng Ukraine có thể vẫn còn khả năng hạn chế trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào khu vực phía bắc thành phố. Trong khi đó, Tổng thống Putin hôm 3.12 nói Kyiv đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát Pokrovsk để giải tỏa cho Mirnograd "bằng mọi giá" với việc đưa các đơn vị mới thành lập và thiếu kinh nghiệm vào tình thế gần như tử chiến, theo RT.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo về phía binh sĩ Nga gần TP.Pokrovsk Ảnh: Reuters

"Vẫn chưa rõ ràng"

Tình hình xung đột có diễn biến mới kể trên sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã dành nhiều giờ đàm phán với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin hôm 2.12 mà không đạt được đột phá cụ thể nào về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Trump ngày 3.12 cho hay hai ông Witkoff và Kushner đã báo cáo qua điện thoại về các cuộc đàm phán và chia sẻ cảm nhận của họ rằng "Tổng thống Putin muốn đạt được một thỏa thuận".

"Tuy nhiên, những gì xảy ra bây giờ vẫn chưa rõ ràng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Tôi không thể nói cho các bạn biết kết quả của cuộc họp đó vì cần có hai người. Chúng tôi đã có một số thỏa thuận khá tốt với Ukraine", ông Trump nói thêm. Trong khi đó, Tổng thống Putin ngày 4.12 nói cuộc gặp của ông với hai ông Witkoff và Kushner "rất hữu ích", và dựa trên các đề xuất đã được thảo luận với Tổng thống Trump tại Alaska vào ngày 15.8, theo Hãng tin RIA.

Sau cuộc đàm phán Nga - Mỹ hôm 2.12, một quan chức Nhà Trắng cho hay hai ông Witkoff và Kushner sẽ gặp phái đoàn Ukraine tại TP.Miami thuộc bang Florida vào ngày 4.12 (giờ địa phương). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 3.12 thông tin nhóm của ông đang chuẩn bị cho các cuộc gặp tại Mỹ. "Chỉ bằng cách tính đến lợi ích của Ukraine thì mới có thể có một nền hòa bình có giá trị", ông Zelensky nhấn mạnh.