Tiến triển mới trong đàm phán hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ảnh: REUTERS

"Chúng tôi nhìn nhận thực tế về mức độ khó khăn, nhưng cũng lạc quan, đặc biệt khi xét đến thực tế là trong quá trình đàm phán đạt được tiến triển, tôi nghĩ đã có một tầm nhìn chung rằng đây không chỉ là việc chấm dứt chiến sự, mà còn là bảo đảm tương lai cho Ukraine, một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết", theo ông Rubio. Ngoại trưởng Mỹ nêu mục tiêu của Washington là xây dựng một lộ trình để Ukraine duy trì chủ quyền và ổn định lâu dài.

Những cuộc đàm phán mới nhất được tiến hành 2 tuần sau khi Mỹ đưa ra dự thảo kế hoạch hòa bình. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng đề xuất ban đầu quá thiên về lợi ích của Nga. Song đến nay, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov ngày 30.11 cho biết Kyiv "đạt tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy hòa bình trong danh dự và đã thống nhất quan điểm với phía Mỹ sau một vòng đàm phán khó khăn nhưng hiệu quả". Ông nhấn mạnh các mục tiêu cốt lõi của Ukraine - gồm an ninh, chủ quyền và hòa bình bền vững - vẫn giữ nguyên và được Washington ủng hộ.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định có "cơ hội tốt" để đạt thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sau cuộc đàm phán mới nhất, nhưng cảnh báo bê bối tham nhũng đang gây chấn động Kyiv có thể gây bất lợi cho tiến trình hòa bình.

Theo trang The Kyiv Independent, kết quả vòng đàm phán này mở đường cho chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump. Phái đoàn Mỹ dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.12 để tiếp tục thảo luận về thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, tờ Financial Times dẫn lời đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, cho biết liên minh đang cân nhắc cách tiếp cận chủ động hơn, có khả năng hành động "phủ đầu" thay vì chỉ phản ứng trước những điều họ cho là hành động gây hấn của Nga. Ông thừa nhận hướng đi này vượt ra ngoài thông lệ truyền thống của NATO và đặt ra thách thức về khuôn khổ pháp lý cũng như cơ chế triển khai. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sân bay Vilnius (Lithuania) ngày 30.11 phải tạm ngừng hoạt động do nghi ngờ một khinh khí cầu xâm nhập không phận, sự cố mới nhất trong chuỗi gián đoạn hàng không tại quốc gia vùng Baltic thời gian gần đây.