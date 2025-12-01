Mỹ - Ukraine đàm phán 'hiệu quả', ông Trump nói có cơ hội tốt đạt thỏa thuận

Ngày 30.11, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov dẫn đầu, thay cho cựu Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak từ chức giữa lúc bị điều tra tham nhũng, đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại bang Florida về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và phái đoàn đàm phán Ukraine tại bang Florida (Mỹ) ngày 30.11 ẢNH: AFP

Ông Umerov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người dẫn đầu phía Mỹ, đều đánh giá cuộc họp "hiệu quả", theo CNN. Tham dự phía Mỹ còn có ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump, và con rể tổng thống Jared Kushner. "Chúng tôi đã thảo luận toàn bộ vấn đề quan trọng cho Ukraine. Và phía Mỹ siêu hỗ trợ", ông Umerov nói với các phóng viên.

Trong khi đó, ông Rubio cho rằng "còn nhiều việc hơn cần hoàn tất" và nhấn mạnh Nga có vai trò trung tâm trong bất kỳ thỏa thuận chấm dứt xung đột nào. Nhà ngoại giao miêu tả cuộc đối thoại hòa bình là phức tạp và nhạy cảm, trong đó hai bên không chỉ làm việc về điều khoản chấm dứt chiến sự mà còn vạch những điều kiện để Ukraine trở nên thịnh vượng lâu dài.

Theo CNN, giọng điệu của ông Rubio có vẻ tiết chế hơn so với cuộc gặp tuần trước tại Geneva (Thụy Sĩ), khi đó ông đánh giá cuộc đàm phán có lẽ là hiệu quả và ý nghĩa nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về cuộc đàm phán lần này, nói với các phóng viên rằng có cơ hội tốt để đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vấn đề tham nhũng tại Ukraine đang không giúp ích gì cho tình hình.

"Tôi đã nói chuyện với họ (các quan chức Mỹ) và họ đang làm tốt. Ukraine gặp một số vấn đề khó khăn nhưng tôi nghĩ Nga muốn thấy việc đó chấm dứt", ông Trump nói. Khi được hỏi vấn đề khó khăn là gì, nhà lãnh đạo đề cập "tình hình tham nhũng đang diễn ra", điều mà ông cho là "không có ích".

Sau vòng đàm phán, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ sang Nga trong ngày 1.12 và dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cùng ngày. Trong lúc phái đoàn Ukraine và Mỹ gặp nhau, ông Zelensky đã liên lạc với các đồng minh châu Âu gồm Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. "Đây là những ngày quan trọng và nhiều thứ có thể thay đổi", ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc gọi với ông Rutte.