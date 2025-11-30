Chiến sự Ukraine ngày 1.375: Kyiv bị giáng đòn nhiều mặt

Ngày 29.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Ukraine vào rạng sáng cùng ngày, đáp trả các cuộc tấn công trước đó của quân đội Ukraine đối với cơ sở dân sự Nga, theo TASS. Ukraine lâu nay tuyên bố chỉ tấn công mục tiêu quân sự và cơ sở phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Phương tiện bị cháy tại Kyiv sau vụ tấn công rạng sáng 29.11 ẢNH: REUTERS

Đợt đáp trả được thực hiện bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV). "Toàn bộ mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Các quan chức Ukraine thông báo đợt tấn công chủ yếu nhắm đến thủ đô Kyiv. Tổng cộng có 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong đó 2 nạn nhân thiệt mạng tại Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã phóng khoảng 36 tên lửa và gần 600 UAV. Hơn 600.000 hộ dân mất điện, trong đó hơn 500.000 hộ tại thủ đô Kyiv.

Nga bắt đầu dùng UAV Geran ‘săn’ trực thăng, máy bay Ukraine

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công cơ sở lọc dầu Afipsky tại tỉnh Krasnodar, nhà máy sản xuất máy bay quân sự Beriev tại tỉnh Rostov của Nga.

Các quan chức địa phương cho biết vụ tấn công gây cháy tại cơ sở lọc dầu nhưng đám cháy được dập tắt sau đó. Một số thiết bị kỹ thuật bị hư hại nhưng không có ai bị thương. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 103 UAV Ukraine trên lãnh thổ vào rạng sáng, gồm 11 chiếc tại Krasnodar.

Tòa chung cư tại Kyiv bị thiệt hại sau vụ tấn công rạng sáng 29.11 ẢNH: REUTERS

Ukraine tấn công tàu dầu Nga trên biển Đen?

Reuters ngày 29.11 dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan An ninh SBU cho biết lực lượng này đã tấn công 2 tàu dầu tại biển Đen bằng xuồng không người lái. Hai mục tiêu bị cáo buộc thuộc "đội tàu bóng đêm" giúp Nga xuất khẩu dầu mỏ để né lệnh cấm vận của phương Tây.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ nổ đã xảy ra trên 2 tàu dầu gần eo biển Bosphorus vào hôm 28.11, gây cháy trên tàu. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai để giải cứu các thuyền viên.

Vị quan chức SBU nói rằng 2 tàu dầu, mang tên Kairos và Virat, thời điểm đó không chở dầu và đang trở về cảng Novorossiysk của Nga. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã giải cứu toàn bộ 25 thuyền viên trên tàu Kairos bị cháy.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên.

'Cánh tay phải' của Tổng thống Ukraine từ chức sau khi cảnh sát khám nhà giữa bê bối tham nhũng

Phái đoàn Ukraine sang Mỹ đàm phán

Ngày 29.11, Tổng thống Ukraine thông báo phái đoàn do Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov đã lên đường sang Mỹ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến sự với Nga. Ông Umerov được giao phụ trách phái đoàn sau khi người tiền nhiệm là Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak từ chức sau khi bị các nhà điều tra khám xét nơi ở.

Ông Zelensky chỉ ra nhiệm vụ của phái đoàn là "nhanh chóng và thực chất đưa ra các bước cần thiết" để chấm dứt xung đột. Ông bổ sung rằng kết quả của các cuộc đối thoại trước với Mỹ tại Geneva sẽ được hoàn thiện và thống nhất vào ngày 30.11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak tại Kyiv hồi tháng 1.2024 ẢNH: REUTERS

Phái đoàn lên đường trong bối cảnh nhà đàm phán chính của Ukraine, Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak đã nộp đơn từ chức và bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm vì liên quan một cuộc điều tra.

Ông Yermak được xem là "cánh tay phải" của Tổng thống Zelensky và từng dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Kyiv cho kế hoạch hòa bình.

Trả lời báo New York Post vài giờ sau khi từ chức, ông Yermak khẳng định là người trung thực và đàng hoàng. Ông nhấn mạnh không muốn gây rắc rối cho ông Zelensky và nói sẵn sàng ra tiền tuyến.

Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang ở trong một trong những thời điểm khó khăn nhất lịch sử nhưng hứa sẽ không phản bội đất nước.