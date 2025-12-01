Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.376: Mỹ-Ukraine đàm phán tại Florida, ông Zelensky có cố vấn mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/12/2025 07:00 GMT+7

Lực lượng Nga và Ukraine vẫn có các đợt tập kích vào nhiều vị trí của đối thủ vào cuối tuần qua. Trong khi đó, phái đoàn đàm phán Ukraine đã đến Mỹ để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Giao tranh căng thẳng vào cuối tuần

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng 30.11 đưa tin lực lượng Nga đã thực hiện 271 đợt tấn công vào các vị trí ở Ukraine dọc theo chiến tuyến, trong đó giao tranh căng thẳng nhất diễn ra ở hướng thành phố Pokrovsk và khu định cư Oleksandrivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, theo Ukrainska Pravda.

Ukraine cho biết Nga trong tối 29, rạng sáng 30.11 đã tấn công bằng 122 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa Iskander-M và Ukraine đã đánh chặn được 104 UAV. Kyiv cáo buộc vụ tấn công của Nga vào thành phố Vyshhorod ở tỉnh Kyiv đã khiến 1 người chết và 19 người bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 1.376: - Ảnh 1.

Tòa nhà ở thành phố Vyshhorod, tỉnh Kyiv của Ukraine bốc cháy ngày 30.11

ẢNH: AP

Ngoài ra, chính quyền thành phố Kherson ở miền nam Ukraine cũng ghi nhận các vụ tấn công trong sáng 30.11 khiến 3 người bị thương, cũng như có đợt tập kích vào 4 khu định cư tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 30.11 tuyên bố lực lượng không quân, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh đã tấn công các doanh nghiệp quốc phòng, kho nhiên liệu, điểm đóng quân của Ukraine tại 143 khu vực. Moscow cũng tuyên bố đánh chặn 230 UAV Ukraine trong ngày 30.11.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ông Zelensky bổ nhiệm cựu đại sứ làm cố vấn

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm bà Oksana Markarova, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, làm cố vấn lĩnh vực tái thiết và đầu tư. Trong tuyên bố ngày 30.11, ông Zelensky cho biết bà Oksana sẽ tư vấn về những vấn đề như môi trường kinh doanh, khả năng phục hồi tài chính của nhà nước, thu hút đầu tư và phối hợp với các đối tác để lập kế hoạch tái thiết.

Chiến sự Ukraine ngày 1.376: - Ảnh 2.

Bà Oksana Markarova, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, vừa được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm cố vấn lĩnh vực tái thiết và đầu tư

ẢNH: AFP

Viết trên mạng xã hội X, bà Markarova cảm ơn Tổng thống Zelensky đã tin tưởng. “Tôi rất vinh dự được tiếp tục làm việc với ngài, cũng như các bạn bè quốc tế để lên kế hoạch tái thiết, xây dựng quan hệ đối tác và thu hút đầu tư - tất cả đều cần thiết để giành được hòa bình”.

Bà Oksana Markarova giữ vai trò Đại sứ Ukraine tại Mỹ từ tháng 2.2021 đến tháng 8 vừa qua, trước khi được thay bởi bà Olha Stefanishyna.

Mỹ - Ukraine tiếp tục đàm phán

Phái đoàn Ukraine ngày 30.11 sẽ đàm phán với đại diện Mỹ tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ), nhằm đưa ra giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump Steve Witkoff dự kiến sẽ tham gia đàm phán với đoàn Ukraine. Con rể ông Trump, ông Jared Kushner, cũng sẽ có mặt tại cuộc gặp.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ hôm 23.11 đã đàm phán tại Thụy Sĩ và đã đưa ra một số điều chỉnh về kế hoạch hòa bình 28 điểm. Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết Điện Kremlin đã nhận văn bản tài liệu mới nhất, tuy nhiên cho biết Moscow chưa thảo thuận và đây cũng không phải tài liệu chính thức, theo CNN ngày 30.11.

Nội bộ của Ukraine tuần qua có những xáo trộn đáng chú ý được cho là có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán. Theo đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã từ chức hôm 28.11 do liên quan đến bê bối tham nhũng trong nước. Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, sẽ trở thành trưởng đoàn đàm phán của Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 1.376: - Ảnh 3.

Đoàn đàm phán Mỹ - Ukraine đàm phán tại Thụy Sĩ ngày 23.11

ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đưa ra hạn chót cho Ukraine cần phải đạt được thỏa thuận là ngày 27.11, tuy nhiên sau đó đã rút lại. "Các vị biết hạn chót của tôi là khi nào không? Khi mọi chuyện kết thúc", ông Trump nói ngày 29.11.

Trước khi đoàn đàm phán Mỹ - Ukraine gặp nhau, ông Zelensky hôm 29.11 nói rằng Washington đang có tinh thần "xây dựng". Ông nêu thêm: "Trong những ngày tới, chúng tôi có thể vạch ra các bước cụ thể để xác định cách thức chấm dứt cuộc chiến một cách có hậu".

Xem xuồng tự sát Ukraine đánh 2 tàu chở dầu 'hạm đội bóng tối' ở biển Đen

Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công kho dầu

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 30.1 đã đề nghị Ukraine dừng tấn công kho cảng của Liên minh đường ống Caspi (CPC) ở biển Đen, Reuters đưa tin.

Giới chức Kazakhstan ra tuyên bố sau vụ tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine ngày 29.11 nhằm vào kho cảng của CPC ở thành phố Novorossiysk của Nga. Vụ tấn công đã làm vô hiệu hóa đơn vị bốc dỡ hàng hóa, làm gián đoạn hoạt động vận tải, Reuters đưa tin.

CPC là một liên minh doanh nghiệp gồm nhiều công ty năng lượng của Nga, Kazakhstan và Mỹ, chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đường ống Tengiz-Novorossiysk. Đây là đường ống dẫn dầu chính của Kazakhstan để xuất khẩu dầu ra quốc tế. Do đường ống này chảy qua Nga và có điểm cuối ở thành phố Novorossiysk, các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đôi khi khiến hoạt động của đường ống bị gián đoạn.

Trong tuyên bố ngày 30.11, Kazakhstan "bày tỏ sự phản đối một cuộc tấn công có chủ đích khác vào cơ sở hạ tầng quan trọng của CPC tại cảng Novorossiysk". "Chúng tôi coi những gì đã xảy ra là hành động gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa Kazakhstan và Ukraine, mong đợi phía Ukraine sẽ có biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai", tuyên bố có đoạn.

Hiện chưa có phản hồi từ giới chức Ukraine.

Theo Reuters, CPC xử lý khoảng 80% sản lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan thông qua đường ống Tengiz-Novorossiysk. CPC cho biết vụ tấn công bằng xuồng không người lái ngày 29.11 đã làm hư hại hệ thống neo đậu tại bến tàu chở dầu, khiến các con tàu không thể nạp dầu từ cảng.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.11 đã chỉ trích vụ tấn công vào hạ tầng của CPC tại Novorossiysk, theo TASS.

