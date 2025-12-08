Hàng trăm học sinh bị bắt cóc ở Nigeria làm 'lá chắn sống' đối phó Mỹ?

Người thân của các nạn nhân bị bắt cóc ở trường St. Mary's ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 8.12 dẫn một nguồn tin Liên Hiệp Quốc và truyền thông địa phương cho hay 100 học sinh bị các tay súng bắt cóc từ một trường Công giáo ở Nigeria hồi tháng trước vừa trở về, dù chưa rõ số phận của 165 người vẫn bị giam giữ.

Trước đó hôm 21.11, các tay súng đã tấn công Trường tiểu học và trung học St. Mary's, trường nội trú Công giáo tại bang Niger, bắt cóc 315 học sinh, giáo viên và nhân viên trường.

Khoảng 50 người đã trốn thoát ngay sau đó, trong khi 265 người được cho là vẫn bị giam giữ. Theo nguồn tin Liên Hiệp Quốc, 100 trẻ em đã được đưa đến thủ đô Abuja và dự kiến được bàn giao cho chính quyền bang Niger vào ngày 8.12.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin 100 trẻ em đã được trả tự do, nhưng không nêu chi tiết việc này đạt được thông qua đàm phán hay bằng biện pháp quân sự, cũng như không cho biết số phận của những người vẫn nằm trong tay nhóm bắt cóc.

Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để giải quyết bạo lực, bắt cóc

Ông Sunday Dare, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, xác nhận việc 100 trẻ em đã được giải cứu.

"Chúng tôi đã cầu nguyện và chờ đợi các em trở về, nếu điều đó là thật thì đó là một tin vui. Tuy nhiên, chúng tôi chưa được thông báo chính thức và cũng chưa nhận được thông tin đầy đủ từ chính phủ liên bang", theo ông Daniel Atori, người phát ngôn của Giám mục Bulus Yohanna thuộc giáo phận Kontagora, đơn vị điều hành ngôi trường.

Dù nạn bắt cóc tống tiền khá phổ biến ở Nigeria, khi tội phạm và các nhóm vũ trang muốn kiếm tiền nhanh, làn sóng bắt cóc hàng loạt trong tháng 11 đã khiến tình hình an ninh Nigeria trở nên đáng lo ngại hơn.

Quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài ở vùng đông bắc, trong khi các băng nhóm vũ trang thực hiện bắt cóc và cướp phá làng mạc ở vùng tây bắc.

Những vụ bắt cóc cũng diễn ra trong bối cảnh Nigeria phải đối mặt với sức ép ngoại giao từ Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc rằng các vụ thảm sát nhắm vào người Công giáo đã lên đến mức "diệt chủng" và đe dọa sẽ can thiệp bằng biện pháp quân sự.

Một quan chức chính quyền địa phương ở bang Borno (đông Nigeria) cho hay các nhóm vũ trang có thể đang giữ con tin làm lá chắn sống đề phòng trường hợp Mỹ thực hiện lời đe dọa không kích.

Trong vài tuần gần đây, các nhà phân tích an ninh đã theo dõi các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên những khu rừng được coi là sào huyệt của các nhóm nổi dậy ở miền bắc Nigeria.