Tình trạng khẩn cấp ở Nigeria

Bảng hiệu bên ngoài ngôi trường Công giáo, nơi hàng trăm học sinh và giáo viên bị bắt cóc từ hôm 21.11 Ảnh: AP

Trong vòng 1 tuần, các nhóm vũ trang bắt cóc hơn 20 nữ sinh Hồi giáo, 38 giáo dân, hơn 300 học sinh và giáo viên của một trường Công giáo, 13 phụ nữ trẻ và trẻ em gái gần một trang trại, và thêm 10 phụ nữ, trẻ em ở một nơi khác.

Lực lượng chức năng giải cứu được hàng chục con tin, một số tự tìm đường chạy thoát, nhưng đến nay vẫn còn 265 học sinh và giáo viên ở bang Niger mất tích kể từ ngày 21.11.

Từ tháng 7.2024 đến tháng 7 năm nay, ít nhất 4.722 người bị bắt cóc trong 997 vụ, và ít nhất 762 con tin bị sát hại.