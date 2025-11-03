Mỹ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Nigeria

Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 1.11, Tổng thống Trump cho rằng người Cơ Đốc tại Nigeria đang đối diện mối đe dọa tồn vong từ lực lượng Hồi giáo cực đoan. Nhà lãnh đạo cảnh báo nếu chính phủ Nigeria không ngăn chặn, Mỹ sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi viện trợ và rất có thể sẽ đưa quân vào nước này để xóa sạch lực lượng phạm tội chống người Cơ Đốc. Ông Trump nói đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị cho mọi hành động và Bộ trưởng Pete Hegseth thông báo đã sẵn sàng.

Quân nhân Mỹ trong chiến dịch huấn luyện trên sông tại Lagos (Nigeria) vào năm 2013 Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với khoảng 220 triệu người, trong đó chủ yếu theo 2 tôn giáo chính là Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Nước này đã bị vướng vào nhiều cuộc xung đột với những nguyên nhân khác nhau nhưng giới chuyên gia cho rằng cả người Cơ Đốc lẫn người Hồi giáo đều là nạn nhân, theo AFP.

Tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã hoành hành nhiều năm tại vùng đông bắc Nigeria nhưng hầu hết nạn nhân của lực lượng này được cho là người Hồi giáo. Hồi giữa tháng 10, cố vấn cấp cao Massad Boulos của Tổng thống Trump về các vấn đề châu Phi cũng nói rằng các nhóm vũ trang Hồi giáo tại Nigeria đang sát hại nhiều người Hồi giáo hơn người Cơ Đốc.

Ông Trump yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị hành động quân sự ở Nigeria

Tổng thống Trump không đưa ra bằng chứng về việc người Cơ Đốc bị nhắm đến tại Nigeria, song cáo buộc của ông có thể chịu ảnh hưởng từ một số chính trị gia đảng Cộng hòa, các tổ chức tôn giáo cũng như một số nhóm đối lập tại Nigeria, theo AFP. Một ngày trước khi đăng bài cáo buộc, Tổng thống Trump đưa Nigeria trở lại danh sách "các nước gây lo ngại đặc biệt", nhóm bị cho là vi phạm tự do tôn giáo. Quyết định này có thể khiến Nigeria hứng chịu biện pháp cấm vận kinh tế hoặc hạn chế đi lại của Mỹ. Ông Trump từng ra quyết định tương tự trong nhiệm kỳ đầu tiên nhưng sau đó bị người kế nhiệm Joe Biden đảo ngược.

Theo AP, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho rằng hành động của Mỹ không phản ánh thực tế và đã bỏ qua những nỗ lực nhất quán và chân thành của Abuja về việc bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng của toàn bộ người dân. "Tự do và khoan dung tôn giáo đã là nguyên tắc cốt lõi trong bản sắc chung của chúng tôi và sẽ luôn như vậy. Nigeria phản đối và không khuyến khích đàn áp tôn giáo. Hiến pháp Nigeria đảm bảo bảo vệ công dân của mọi đức tin", ông Tinubu nói.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Nigeria ra tuyên bố sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và hy vọng Mỹ vẫn là đồng minh gần gũi. "Như Mỹ, Nigeria không có lựa chọn nào ngoài việc tôn vinh sự đa dạng vốn là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi", theo tuyên bố.



