Thế giới

50 học sinh trốn thoát trong vụ bắt cóc ở Nigeria

Khánh An
Khánh An
25/11/2025 05:15 GMT+7

Reuters ngày 24.11 đưa tin 50 trong số hơn 300 học sinh bị bắt cóc hồi tuần trước tại một trường Công giáo ở Nigeria may mắn trốn thoát được và đã đoàn tụ cùng gia đình.

50 học sinh trốn thoát trong vụ bắt cóc ở Nigeria - Ảnh 1.

Người dân Nigeria quan tâm theo dõi tin tức về vụ bắt cóc học sinh trên báo chí

ảnh: reuters

Tuy nhiên, ước tính 253 học sinh cùng 12 giáo viên và nhân viên trường vẫn đang bị bọn bắt cóc giam giữ, theo Chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria Bulus Yohanna. Ông Yohanna là người sở hữu Trường tiểu học và trung học St.Mary's, trường nội trú Công giáo tại bang Niger (tây bắc Nigeria) nơi các tay súng tấn công và bắt cóc hôm 21.11. Trong thông cáo, ông Yohanna cho biết nhóm học sinh trên trốn thoát vào ngày 21 và 22.11. Cha mẹ các em vội vã đến trường sau khi hay tin.

Trong cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh hôm 23.11, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chỉ đạo tuyển thêm 30.000 cảnh sát. Bên cạnh đó, ông ra lệnh rút toàn bộ lực lượng cảnh sát khỏi nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng để tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh dễ xảy ra tấn công.

