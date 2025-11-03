Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump nói có thể không kích hoặc đưa quân đến Nigeria
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
03/11/2025 15:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể triển khai quân đội đến Nigeria hoặc tiến hành các cuộc không kích để ngăn chặn điều mà ông gọi là cuộc thảm sát hàng loạt người theo đạo Cơ đốc ở quốc gia Tây Phi này.

Ông Trump đưa ra phát biểu này để trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về Washington từ Florida trong ngày 2.11.

“Tôi hình dung ra rất nhiều điều. Họ đang giết hại số lượng kỷ lục người theo đạo Cơ đốc ở Nigeria... Họ đang giết hại những người theo đạo Cơ đốc và giết hại người với số lượng rất lớn. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”.

Trước đó một ngày, ông Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Nigeria nếu quốc gia đông dân nhất châu Phi này không trấn áp được tình trạng sát hại người theo đạo Cơ đốc.

Lời đe dọa hành động quân sự của tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách “Các quốc gia đặc biệt quan ngại” mà Mỹ cho là đã vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Nigeria hôm 2.11 tuyên bố sẽ hoan nghênh sự giúp đỡ từ Mỹ trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hồi giáo, miễn là chủ quyền lãnh thổ của nước này được tôn trọng.

Ông Trump nói ‘có thể’ triển khai quân đội Mỹ trên bộ hoặc không kích ở Nigeria - Ảnh 1.

Người dân theo đạo Thiên chúa đến Nhà thờ Công giáo St. Dominic trong thánh lễ Chủ Nhật tại Yaba (Lagos, Nigeria), ngày 2.11.2025

ẢNH: REUTERS

Nigeria với dân số là 200 triệu người, bị chia rẽ giữa miền bắc chủ yếu là người Hồi giáo và miền nam chủ yếu là người Cơ đốc giáo.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo như Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo đã gây ra nhiều tàn phá ở nước này trong hơn 15 năm qua. Các nhóm này đã giết chết hàng nghìn người, nhưng các cuộc tấn công chủ yếu chỉ giới hạn ở phía đông bắc đất nước, nơi đa số dân cư là người Hồi giáo.

Nhà nghiên cứu Malik Samuel cho biết: “Hầu hết các nạn nhân của bạo lực Boko Haram là người Hồi giáo. Không ích lợi gì nếu thu hẹp cuộc xung đột vào vấn đề tôn giáo. Điều quan trọng là chính phủ Nigeria phải coi mối đe dọa này là mối đe dọa đối với cuộc sống của mọi người dân Nigeria”.

Một số người Cơ đốc giáo ở Kaduna cho biết họ sẽ hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ cho cộng đồng. Nhưng nhiều người khác lại nói rõ rằng họ muốn sự giúp đỡ của Mỹ, chứ không phải sự can thiệp vào việc ra quyết định của Mỹ.

Các nhóm phiến quân di chuyển giữa các quốc gia láng giềng Cameroon, Chad và Niger, và việc ngăn chặn sự di chuyển đó có thể là một cách mà Mỹ có thể giúp khu vực này an toàn hơn.

Một số chuyên gia cho rằng Mỹ có thể cần sự giúp đỡ từ quân đội Nigeria, lực lượng mà ông Trump đã đe dọa cắt giảm viện trợ. Nhiệm vụ đó có thể trở nên khó khăn hơn vì Mỹ vào năm ngoái đã rút quân khỏi Niger, quốc gia giáp biên giới với Nigeria ở phía bắc.

