Thế giới

Hàng trăm học sinh bị bắt cóc tại Nigeria

Vi Trân
Vi Trân
23/11/2025 05:32 GMT+7

Liên tiếp các vụ tấn công và bắt cóc xảy ra tại những trường Cơ Đốc giáo tại Nigeria thời gian gần đây đã khiến Mỹ lên tiếng cảnh báo.

Hiệp hội Cơ Đốc giáo Nigeria (CAN) hôm qua thông báo các tay súng đã tấn công Trường tiểu học và trung học St. Mary's, trường nội trú Công giáo tại bang Niger (tây bắc Nigeria) vào hôm 21.11, bắt cóc hơn 300 học sinh và 12 giáo viên, theo AP. Đây được cho là vụ bắt cóc lớn nhất kể từ tháng 3.2024. Mục sư Bulus Dauwa Yohanna, Chủ tịch CAN tại bang Niger, người đã trực tiếp đến hiện trường, cho biết một số học sinh đã trốn thoát được nhưng chưa có con số cụ thể.

Hàng trăm học sinh bị bắt cóc tại Nigeria - Ảnh 1.

Khu ký túc xá tại Trường tiểu học và trung học Công giáo St. Mary’s ở bang Niger (Nigeria) ngày 21.11

Ảnh: AP

Cảnh sát bang Niger và chính quyền địa phương cũng xác nhận vụ tấn công nhưng chưa công bố số nạn nhân chính xác. Đáng chú ý, chính quyền bang Niger tiết lộ Trường St. Mary's đã không tuân thủ lệnh đóng cửa trường nội trú mà bang ban hành từ trước đó, do có thông tin tình báo cho thấy nguy cơ tấn công cao. Hiện lực lượng an ninh đang truy lùng tại các khu rừng lân cận để giải cứu con tin.

Đây chỉ là một trong chuỗi các vụ tấn công nhắm vào trường học và cơ sở tôn giáo tại Nigeria trong tuần này. Hôm 17.11, 25 nữ sinh bị bắt cóc tại một trường nội trú ở bang Kebbi. Cùng ngày, 38 tín hữu Cơ Đốc bị bắt cóc ngay trong nhà thờ tại bang Kwara. Nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc 100 triệu naira (khoảng 1,8 tỉ đồng) cho mỗi con tin.

Chuỗi tấn công và bắt cóc khiến Tổng thống Nigeria Bola Tinubu phải hủy hai chuyến công du quan trọng đến Nam Phi (dự hội nghị G20) và Angola (hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi - Liên minh châu Âu) để tập trung xử lý khủng hoảng.

Nigeria đang chịu sức ép lớn từ quốc tế về tình hình an ninh, đặc biệt đối với cộng đồng Cơ Đốc giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có "hành động quân sự nhanh chóng" nếu Nigeria không ngăn chặn được tình trạng bạo lực nhằm vào người Cơ Đốc. Chỉ một ngày trước vụ bắt cóc lớn ở bang Niger, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã gặp Cố vấn An ninh quốc gia Nigeria Nuhu Ribadu để thảo luận vấn đề này. Lầu Năm Góc cho biết ông Hegseth đã kêu gọi Nigeria có biện pháp khẩn cấp và lâu dài nhằm ngăn chặn bạo lực đối với người Cơ Đốc, theo AFP.

Phía Nigeria khẳng định cáo buộc "tín hữu Cơ Đốc bị đàn áp có hệ thống" là không đúng sự thật. Theo giới phân tích, tín hữu Cơ Đốc nằm trong số cộng đồng bị nhắm đến nhưng đa phần nạn nhân của các nhóm vũ trang là người Hồi giáo tại vùng phía bắc Nigeria, nơi hầu hết các cuộc tấn công diễn ra. Trong bối cảnh các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan và băng nhóm tội phạm vẫn hoạt động mạnh ở miền bắc và trung Nigeria, chính quyền Abuja đã buộc phải đóng cửa 47 trường nội trú liên bang để bảo vệ học sinh.

Khám phá thêm chủ đề

