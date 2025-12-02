Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria từ chức sau vụ bắt cóc hàng loạt học sinh

Bộ trưởng quốc phòng Nigeria Mohammed Badaru Abubakar Ảnh: Bộ Quốc phòng Nigeria

Hãng AFP ngày 2.12 đưa tin Bộ trưởng quốc phòng Nigeria Mohammed Badaru Abubakar đã từ chức, trong bối cảnh quốc gia này rơi vào khủng hoảng an ninh, bao gồm các vụ bắt cóc học sinh hàng loạt.

Việc Bộ trưởng Abubakar từ chức diễn ra sau khi Tổng thống Bola Tinubu tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc" vào tuần trước, khi Nigeria vội vã ứng phó với làn sóng bắt cóc hàng loạt, khiến hàng trăm người bị bắt cóc chỉ trong vài ngày của tháng trước.

Người phát ngôn của Tổng thống Tinubu là ông Bayo Onanuga cho biết trong một thông cáo rằng Bộ trưởng Abubakar (63 tuổi) từ chức ngay lập tức vì lý do sức khỏe.

"Việc ông ấy từ chức diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Tinubu tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, với kế hoạch sẽ làm rõ phạm vi của nó vào thời điểm thích hợp", theo thông cáo.

Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi - từ lâu đã đối mặt với tình trạng bất an, nhưng loạt vụ bắt cóc gần đây khiến nước này phải vội vã ứng phó.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xếp Nigeria vào danh sách Các Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) do những gì ông gọi là việc các "nhà Hồi giáo cực đoan" giết hại người theo đạo Công giáo. Ông sau đó còn đe dọa can thiệp quân sự.

Chính phủ Nigeria và các chuyên gia an ninh độc lập bác bỏ những động thái trên.

Các băng nhóm vũ trang đã bắt giữ hơn 300 học sinh, giáo viên và nhân viên tại trường St. Mary's ở Nigeria vào ngày 21.11. Năm mươi người đã trốn thoát, nhưng số còn lại vẫn đang bị giam giữ.

"Các em học sinh vẫn ổn và sẽ sớm trở về", Cố vấn an ninh quốc gia Nigeria Nuhu Ribadu phát biểu.