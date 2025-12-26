Chiến sự Ukraine ngày 1.401: Không im tiếng súng

Một đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 Howitzer về hướng quân Nga ở vùng Dnipropetrovsk (Ukraine) hôm 24.12 ảnh: reuters

Giao tranh tiếp diễn

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.12 cho biết trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Sviato-Pokrovske thuộc Donetsk.

Cũng trong thời gian này, quân đội Ukraine tổn thất khoảng 1.445 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ tiền tuyến, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng ngày, TASS cũng dẫn lời Tỉnh trưởng Yevgeny Balitsky do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhzhia thông tin rằng quân đội Nga đã phá hủy các boong ke ngầm của Ukraine tại thành phố Huliaipole.

Theo nhận định của quan chức này, việc kiểm soát Huliaipole sẽ mở đường cho quá trình giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Zaporizhzhia.

Ukraine chưa bình luận các thông tin trên.

Ukraine thừa nhận mất chốt chặn Siversk của vành đai phòng thủ Donbas

Cũng trong ngày 25.12, cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp của vùng Belgorod (Nga) thông báo trên kênh Telegram rằng trong 24 giờ, phía Ukraine đã sử dụng hơn 150 máy bay không người lái (UAV) và pháo kích các khu dân cư trong vùng.

Còn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Telegram rằng quân đội nước này sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại vùng Rostov của Nga, gây ra nhiều vụ nổ, Reuters đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận tổng cộng 141 UAV đã tấn công lãnh thổ Nga hôm 25.12, và phía Nga đánh chặn 7 UAV tại vùng Krasnodar Krai. Tuy nhiên, hai bồn chứa dầu ở cảng Temryuk thuộc Krasnodar Krai và một nhà máy xử lý khí đốt ở Orenburg đã trúng đòn tấn công, gây hỏa hoạn.

TASS đưa tin đám cháy ở cảng Temryuk đã lan rộng khắp 4.000 m2. Không có thông tin thương vong.

Nga đánh giá về tiến triển đàm phán

Pháo binh Nga hoạt động ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Trong tuần này, theo sau các cuộc thương thuyết với Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những điểm then chốt trong kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, theo AFP.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25.12 cho biết Nga đang phân tích các tài liệu về kế hoạch trên do Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev mang về từ Mỹ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang ghi nhận những tiến triển chậm nhưng chắc trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine.

"Trong quá trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, tôi muốn nói là trong khuôn khổ đàm phán với Mỹ, chúng tôi nhận thấy có những bước tiến chậm nhưng ổn định", Reuters dẫn lời bà Zakharova.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng một số thế lực Tây Âu đang tìm cách cản trở tiến trình này, và đề nghị Mỹ có những động thái ứng phó phù hợp.

Tại thánh lễ Giáng sinh đầu tiên trong triều đại của mình ở Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo XIV thúc giục Nga và Ukraine can đảm bước vào các cuộc đối thoại trực tiếp để giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Ông mong rằng các bên liên quan, với sự ủng hộ và cam kết của cộng đồng quốc tế, sẽ tham gia đối thoại chân thành, trực tiếp và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Vị giáo hoàng người Mỹ cũng lên án "sự vô nghĩa" của chiến sự và những "đổ nát cùng các vết thương chưa lành" mà chiến sự để lại.

Phát biểu trước đám đông khoảng 26.000 người ở Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo kêu gọi châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết và chấp nhận những người trong hoàn cảnh khó khăn, được cho là nhằm ám chỉ tâm lý chống nhập cư đang gia tăng trên khắp châu lục.