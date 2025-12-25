Chiến sự Ukraine ngày 1.400: Kyiv ‘thất thủ’ tại Siversk, nhận trách nhiệm đánh bom Moscow

Ukraine rút lui khỏi Siversk

Trong thông báo ngày 24.12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết: “Đối thủ có thể tiến công nhờ ưu thế áp đảo quân số và gây áp lực liên tục từ các nhóm tấn công, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, Reuters đưa tin.

Quân đội Kyiv cho biết đã rút binh sĩ khỏi Siversk để bảo toàn lực lượng và nguồn lực. Ukraine nói rằng đã gây tổn thất lớn cho Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát Siversk từ đầu tháng 12, thế nhưng Ukraine bác bỏ. Trong ngày 23.12, quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này vẫn gây sức ép và cắt tuyến hậu cần chi viện cho Nga tại Siversk, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến gần thành phố Siversk tháng 7.2023 ẢNH: AFP

Việc Siversk thất thủ có thể đẩy Ukraine vào thế bất lợi trên bàn đàm phán. Đồng thời, lực lượng Nga sẽ có thêm thế áp sát thành phố Sloviansk, khu vực là một phần trong “vành đai pháo đài” của Ukraine. Các chuyên gia nhận định nếu Kyiv không thể giữ được Sloviansk, mặt trận phía đông của Ukraine có thể bị xuyên thủng theo chuỗi dây chuyền.

Trong khi đó, giao tranh đang diễn ra ác liệt xung quanh thành phố Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine cho biết hồi đầu tháng họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk ngày 23.12 cho biết vẫn còn giữ phần phía bắc của trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Trong ngày 24.12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm khu định cư Zarechnoye ở tỉnh Zaporizhia. Moscow cho biết đã đánh chặn 335 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong ngày 24.12.

Nga cho biết các mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực tỉnh Tula (Nga) đã gây ra những vụ hỏa hoạn. Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố tập kích cơ sở sản xuất cao su tổng hợp ở tỉnh Tula.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Đánh bom xe ở Moscow, trung tướng Nga thiệt mạng

Ukraine nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Moscow

Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết cơ quan này đứng sau vụ đánh bom thủ đô Moscow của Nga ngày 24.12, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.

Theo giới chức địa phương, vụ nổ xảy ra ở khu vực phía nam Moscow. Hai viên cảnh sát tiếp cận một nghi phạm vào khoảng 1 giờ 30 thì xảy ra vụ nổ.

Các điều tra viên Nga có mặt tại hiện trường vụ nổ ở Moscow ngày 24.12 ẢNH: AFP

Kyiv Post dẫn nguồn thạo tin cho biết HUR đứng sau vụ tấn công. Người này nói 2 viên cảnh sát từng tham chiến tại Ukraine và tra tấn tù binh Kyiv. Nga không phản hồi tuyên bố này. Nguồn tin tại HUR cho biết một người đã ném chất nổ vào xe cảnh sát, khi 2 sĩ quan Nga đến kiểm tra xe thì đã cho nổ. Cơ quan điều tra Nga cho biết 2 cảnh sát thiệt mạng khi đang cố ngăn chặn một người khả nghi.

Vụ nổ gần hiện trường vụ tướng Nga Fanil Sarvarov bị sát hại hôm 22.12 bởi một thiết bị nổ đặt dưới xe của ông.

Kể từ khi chiến sự bùng phát Ukraine được cho là đã đứng sau nhiều cuộc ám sát trong lãnh thổ Nga, nhằm vào các quan chức quân đội Moscow.

Cảng Ukraine bị tấn công, dầu thực vật tràn ra biển gây gián đoạn

Báo Ukrainska Pravda ngày 24.12 đưa tin do các cuộc tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng của cảng Pivdennyi (tỉnh Odessa) trong những ngày gần đây, một vụ tràn dầu thực vật đã xảy ra tại khu vực biển của cảng này.

Giới chức Ukraine cho biết hoạt động khắc phục chỉ được thực hiện tạm thời và cũng gặp không ít gián đoạn, khi cảng Pivdennyi liên tục chịu các đợt tập kích. Các nhân viên phải tranh thủ thời gian cảng không bị bắn phá.



Khu vực xảy ra sự cố tràn dầu thực vật ở Odessa, Ukraine ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UKRAINSKA PRAVDA

Trong giai đoạn xảy ra sự cố, các chuyên gia đã dần khoanh vùng khu vực mặt nước bị ảnh hưởng bằng các rào chắn phao. Sau khi đảm bảo an toàn, Kyiv sẽ cho lắp các rào chắn. Khu vực bờ biển xảy ra sự cố đã bị phong tỏa.

Nga và Ukraine thời gian qua tăng cường các vụ tấn công vào hạ tầng cảng biển đối thủ. Theo đó, Moscow tiến hành tập kích các khu vực ở thành phố cảng Odessa của Ukraine. Kyiv cũng đáp trả với các đợt tấn công vào tàu chở dầu Nga.