Chiến sự Ukraine ngày 1.399: Nga tấn công ồ ạt, toàn bộ Ukraine cúp điện khẩn

Ngày 23.12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội đã giành được 2 khu định cư gồm Prylipka tại tỉnh Kharkiv và Andriivka tại tỉnh Dnipropetrovsk ở Ukraine, theo TASS. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phóng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal tấn công các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine.

Một ngôi nhà tại Kyiv (Ukraine) bị cháy sau vụ tấn công vào rạng sáng 23.12 ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent, đợt tấn công làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Không quân Ukraine thống kê Nga đã phóng 635 máy bay không người lái (UAV) và 38 tên lửa, hầu hết bị ngăn chặn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 650 UAV và hơn 30 tên lửa, nhắm vào toàn bộ hạ tầng Ukraine. Ít nhất 13 tỉnh bị tấn công. Thủ tướng Yulia Svyrydenko nói rằng cơ sở năng lượng tại các tỉnh miền tây bị thiệt hại nặng nhất.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo 3 tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi gần như bị mất điện hoàn toàn. Việc cắt điện khẩn cấp được áp dụng trên hầu hết cả nước, tạm thời thay thế cho lịch cúp điện theo giờ trước đó, Bộ Năng lượng và hãng vận hành hệ thống truyền tải điện Ukrenergo thông báo. Công ty năng lượng tư nhân DTEK nói rằng một trong số các nhà máy nhiệt điện của công ty bị thiệt hại.

"Một cuộc tấn công ngay trước Giáng sinh, khi người dân chỉ muốn ở cùng gia đình, ở nhà và an toàn", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nghiêm túc trong đàm phán hòa bình.

Ngôi nhà tại tỉnh Zhytomyr (Ukraine) bị phá hủy sau vụ tấn công ngày 23.12 ẢNH: AP

Nước láng giềng Ba Lan thông báo chiến đấu cơ của nước này cùng lực lượng đồng minh NATO đã xuất kích để bảo vệ không phận Ba Lan, sau khi Nga tấn công các khu vực miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Trong khi đó, từ khuya 22.12, rạng sáng 23.12, lực lượng phòng không Nga ngăn chặn 29 UAV Ukraine tại các vùng trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Trong ngày 23.12, Nga tiếp tục bắn hạ 11 chiếc UAV của Ukraine trong không phận.

Ông Vladimir Vladimirov, tỉnh trưởng Stavropol, cho biết đợt tấn công rạng sáng gây cháy tại một khu công nghiệp tại tỉnh, theo TASS. Truyền thông loan tin UAV Ukraine tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen tại thành phố Budyonnovsk ở Stavropol. Một đường ống dẫn dầu tại cảng Taman ở tỉnh Krasnodar cũng bị cháy nhưng sau đó được dập tắt.

Riêng tại tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, trong vòng một ngày qua, lực lượng Ukraine đã sử dụng hơn 100 UAV và 2 quả đạn để tấn công qua biên giới.

Nga và Ukraine không bình luận về thiệt hại của nhau và lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Mái vòm bảo vệ nhà máy Chernobyl có thể bị sập

Đợt tấn công hồi tháng 2 đã làm thủng mái vòm bao quanh lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, khiến cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) gần đây cảnh báo hệ thống này đã mất chức năng chính là ngăn phóng xạ.

Giám đốc nhà máy Sergiy Tarakanov nói với AFP rằng cần 3-4 năm nữa mới khôi phục hoàn toàn mái vòm, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nữa có thể khiến lớp bên trong của mái vòm bị sập.

Đội cứu hộ làm việc tại lỗ thủng trên mái vòm sau vụ tấn công hồi tháng 2 ẢNH: REUTERS

"Nếu một tên lửa hoặc UAV tấn công trực tiếp, hoặc rơi ở đâu đó gần đó, ví dụ như tên lửa Iskander, nó sẽ gây ra trận động đất nhỏ tại khu vực. Không ai có thể đảm bảo lớp bảo vệ đó sẽ đứng vững sau đó. Đó là mối đe dọa chính", ông Tarakanov nói với AFP vào tuần trước và được đăng tải ngày 23.12.

Ngày 26.4.1986, một vụ nổ xảy ra tại lò phản ứng số 4 tại nhà máy Chernobyl, khi đó còn thuộc Liên Xô. Phóng xạ đã lan ra khắp các vùng thuộc Liên Xô như Ukraine, Belarus và xa hơn.

Một cấu trúc bằng bê tông cốt thép được xây dựng để bao quanh nhằm ngăn phóng xạ ngay sau thảm họa. Sau này, một mái vòm mới, hiện đại, công nghệ cao được xây thêm bên ngoài, còn gọi là cấu trúc Bao phủ an toàn mới (NSC). Phần mái của NSC bị hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công hồi tháng 2.

Ông Tarakanov nói rằng mức độ phóng xạ tại khu vực vẫn ổn định và trong ngưỡng bình thường. Phần lỗ thủng đã được che lại bằng tấm bảo vệ nhưng khoảng 300 lỗ nhỏ hơn được lực lượng cứu hỏa khoan thủng trong quá trình chữa cháy vẫn cần phải được bịt kín.

Nhiều văn kiện đã sẵn sàng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.12 nói rằng nhiều văn kiện dự thảo, gồm tài liệu về đảm bảo an ninh, đã được chuẩn bị sẵn sàng sau cuộc đối thoại giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại thành phố Miami (Mỹ) tuần qua, theo Reuters.

Các quan chức Mỹ đã đối thoại với phái đoàn Ukraine và châu Âu, đồng thời gặp riêng các quan chức Nga nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Sau khi nghe báo cáo từ hai nhà đàm phán Rustem Umerov và Andrii Hnatov, ông Zelensky cho biết hai quan chức đã làm việc hiệu quả với đặc phái viên của Tổng thống Trump và nhiều văn kiện dự thảo đã sẵn sàng, gồm văn kiện về đảm bảo an ninh cho Ukraine, về tái thiết và về khuôn khổ cơ bản để chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Đặc phái viên tổng thống Kirill Dmitriev sẽ báo cáo trực tiếp kết quả cho Tổng thống Putin sau khi về nước thay vì thông báo qua điện thoại. Ông Peskov cũng nói rằng cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về giải quyết xung đột tại Ukraine không nên được coi là bước đột phá.