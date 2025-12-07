Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

IAEA báo động mái vòm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn ngăn được phóng xạ

Vi Trân
Vi Trân
07/12/2025 07:13 GMT+7

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng lớp mái vòm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn ngăn được phóng xạ nữa sau vụ tấn công hồi tháng 2.

IAEA hôm 5.12 công bố báo cáo cho biết mái vòm bảo vệ được xây xung quanh khu vực thảm họa của nhà máy điện hạt nhân ChernobylUkraine không còn ngăn được phóng xạ nữa sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2, theo CNN ngày 7.12.

Trong tuyên bố, IAEA nói rằng đợt tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng và khiến lớp mái vòm mất chức năng an toàn chính là ngăn chặn phóng xạ thoát ra.

IAEA báo động mái vòm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn ngăn được phóng xạ- Ảnh 1.

Vụ nổ xảy ra tại lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào hôm 14.2

ẢNH: REUTERS

Ngày 26.4.1986, một vụ nổ xảy ra tại lò phản ứng số 4 tại nhà máy Chernobyl, khi đó còn thuộc Liên Xô. Phóng xạ đã lan ra khắp các vùng thuộc Liên Xô như Ukraine, Belarus và xa hơn.

Hơn 30 người thiệt mạng tại thành phố Pripyat gần nhà máy, trong khi nhiều người gặp triệu chứng do phơi nhiễm phóng xạ, theo IAEA và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Để ngăn chặn phóng xạ thoát ra ngoài, người ta đã xây một lớp bảo vệ bao quanh khu vực thảm họa và đến năm 2010 bắt đầu xây một lớp mới, hoàn tất vào năm 2019.

Lớp bảo vệ mới là cấu trúc bằng thép hình mái vòm, có thể di chuyển, che phủ toàn bộ lò phản ứng số 4 và vật liệu phóng xạ ở đó. Công trình này được thiết kế với thời hạn sử dụng 100 năm, trị giá 2,1 tỉ euro và được hơn 45 quốc gia và tổ chức tài trợ.

IAEA báo động mái vòm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn ngăn được phóng xạ- Ảnh 2.

Đội cứu hộ làm việc tại lỗ thủng trên mái vòm sau vụ tấn công hồi tháng 2

ẢNH: REUTERS

Ukraine cáo buộc Nga tiến hành đợt tấn công ngày 14.2 tại nhà máy Chernobyl, vốn không còn hoạt động, nhưng Moscow phủ nhận. Cấu trúc bảo vệ tại Chernnobyl bị xuyên thủng, gây cháy và thiệt hại.

IAEA cho biết đã có những sửa chữa tạm thời nhưng hạn chế tại phần mái vòm và khuyến nghị tiến hành một cuộc trùng tu lớn để dọn dẹp và đảm bảo an toàn cho cơ sở này.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói không có thiệt hại vĩnh viễn nào với cấu trúc chịu lực hay các hệ thống giám sát, Ông tuyên bố cơ quan sẽ tiếp tục làm hết sức để hỗ trợ khôi phục an toàn và an ninh hạt nhân.

Vào đầu xung đột từ tháng 2.2022, Nga từng kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và giữ các nhân viên tại đây làm con tin. Tuy nhiên, quân Nga rút khỏi nhà máy khoảng một tháng sau đó.

