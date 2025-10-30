Chó lông xanh xuất hiện gần khu thảm họa hạt nhân Chernobyl

Trao đổi với chuyên trang khoa học IFLScience, các nhà nghiên cứu thuộc dự án phi lợi nhuận chuyên chăm sóc chó quanh nhà máy Chernobyl (Dogs of Chernobyl) mới đây xác nhận hình ảnh gắn định vị của họ là hoàn toàn có thật, ghi nhận ít nhất 3 chú chó có lông màu xanh lam đã xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hồi đầu tháng 10.

Sau vài lần tiếp cận những chú chó này thất bại, nhóm nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân khả dĩ có lẽ khiến bộ lông của chúng chuyển thành màu xanh lam.

Bác sĩ thú y Jennifer Betz, Giám đốc y tế của dự án Dogs of Chernobyl cho biết: "Có vẻ như chúng đã lăn lộn ở một nhà vệ sinh di động cũ gần đó, khiến chất lỏng màu xanh dính lên lông". Dù chưa hoàn toàn chắc chắn về giả thuyết này, bà Betz nói: "Chúng tôi cho rằng hiện tượng này không liên quan đến phóng xạ ở Chernobyl".



Chó lông xanh xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl Ảnh: Clean Futures Fund

Theo các nhà nghiên cứu, việc "nhuộm" lông bất đắc dĩ này sẽ không gây hại về lâu dài cho các chú chó. "Chúng trông có vẻ khỏe mạnh, hầu hết đều giống những chú chó chúng tôi đã từng gặp ở Chernobyl. Theo tôi, miễn là chúng không liếm quá nhiều chất dính trên lông, thì chất đó sẽ không thể gây hại", bà Betz cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên những chú chó có màu lông kỳ lạ được phát hiện tại các nước từng thuộc Liên Xô. Năm 2021, người dân tại thành phố Dzerzhinsk (Nga) đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một đàn chó với bộ lông xanh dương lang thang trên đường phố gần nhà máy hóa chất bỏ hoang. Người ta nghi ngờ rằng những chú chó này đã lăn lộn trong đồng sunfat, loại hóa chất màu xanh nhạt thường được sử dụng trong sản xuất.

Theo chuyên trang IFLScience, việc đề cập nhà máy hạt nhân Chernobyl khiến câu chuyện về những chú chó thêm bí ẩn. Trên thực tế, những chú chó xanh này không hề kỳ quái như vẻ ngoài của chúng.

Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào tháng 4.1986, khoảng 120.000 người dân tại khu vực xung quanh và thành phố Pripyat gần đó buộc phải di dời. Nhiều người đã bỏ lại thú cưng, khiến chúng phải tìm cách sinh tồn ở những vùng đất hoang vu quanh nhà máy điện dần xuống cấp.

Trong khuôn khổ dự án Dogs of Chernobyl, bác sĩ Betz cùng nhóm chuyên gia đã đến khu vực này để theo dõi và triệt sản thế hệ hậu duệ của các vật nuôi bị bỏ rơi. Từ năm 2017, dự án đã triệt sản hơn 1.000 con chó và mèo, đánh dấu những nỗ lực trong kế hoạch dài hạn nhằm kiểm soát quần thể bán hoang dã trong khu vực.

Sâu phát triển 'siêu năng lực' ở vùng thảm họa hạt nhân Chernobyl?

Dự án Dogs of Chernobyl cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng màu lông xanh của những chú chó là các dấu sơn tạm thời, vốn được dùng để nhận diện vật nuôi trong quá trình theo dõi sức khỏe hậu triệt sản.

"Trong chiến dịch triệt sản, chúng tôi dùng bút chì màu tạm thời để đánh dấu những chú chó đã được phẫu thuật gần đây. Các dấu màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây hoặc tím thường được vẽ trên đỉnh đầu chúng và sẽ biến mất sau 2-3 ngày. Trong khi đó, những chú chó vừa được phát hiện này từ đầu đến chân đều phủ kín màu xanh lam", bà Betz giải thích.

Sự vắng mặt của con người đã khiến cho nhiều loài động vật sinh sống và phát triển mạnh mẽ tại khu vực cấm Chernobyl. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khu vực này có rất nhiều lợn rừng, cáo đỏ, chim và gấu chó. Đáng chú ý, quần thể sói sinh sống trong khu vực Chernobyl được cho là đã phát triển đột biến bảo vệ giúp tăng khả năng chống chọi khi mắc ung thư, theo IFLScience.