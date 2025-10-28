Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện gò mộ cực hiếm thời La Mã cổ đại

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/10/2025 09:37 GMT+7

Các nhà khoa học tại bang Bavaria, Đức vừa khai quật ngôi mộ với khối đá tròn, được cho là một gò mộ thời La Mã cổ đại rất hiếm gặp ở địa phương.

The Independent ngày 27.10 đưa tin kiến trúc nói trên được phát hiện bên cạnh một con đường thời La Mã cổ đại ở thị trấn Eichstatt của Bavaria. Quá trình khai quật cho thấy cấu trúc hình tròn có đường kính 12 m “đặc biệt đáng chú ý”, với những viên đá được sắp xếp cẩn thận theo hình tròn. Điều này cho thấy đây thực sự là một gò mộ (tumulus) của người La Mã – một loại hình kiến trúc hiếm khi được phát hiện.

Phát hiện ngôi mộ cực hiếm thời La Mã cổ đại - Ảnh 1.

Gò mộ vừa được phát hiện tại tỉnh Bavaria của Đức, nhiều khả năng được xây từ thời La Mã cổ đại

ẢNH: VĂN PHÒNG BẢO TỒN DI TÍCH BANG BAVARIA

Các nhà khoa học thắc mắc khi phần bên trong vòng đá hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết hài cốt hay vật phẩm tùy táng nào. Giới khoa học đặt giả thuyết đây là nơi người cổ đại đã xây mộ tưởng niệm để tưởng nhớ một người được chôn cất ở nơi khác.

Ông Mathias Pfeil, Tổng quản lý Cơ quan Bảo tồn Di tích Bang Bavaria, cho biết: "Ngôi mộ vừa là nơi tưởng niệm, vừa thể hiện địa vị xã hội. Chúng tôi không ngờ lại phát hiện ra một nơi tưởng niệm có niên đại lâu và kích thước lớn như thế này ở đây”.

Các nhà nghiên cứu cho biết mặc dù có nhiều địa điểm chôn cất La Mã đã được biết đến ở vùng Augsburg thuộc Bavaria, việc xuất hiện một gò mộ vòng tròn như vậy là rất hiếm ở nơi từng là tỉnh Raetia của đế chế La Mã cổ đại.

Bất ngờ phát hiện kiếm cổ La Mã trong hang đá Israel

Các gò mộ tương tự đã có truyền thống lâu đời ở Ý và các nước Trung Âu, vào khoảng thế kỷ 1. Trong khi đó, phong tục xây gò mộ được cho là đã xuất hiện từ thời kỳ Đồ đồng và Đồ sắt.

Các nhà khoa học cho rằng mộ mới được phát hiện thuộc thời La Mã, do mang những họa tiết và mô hình theo kiểu Địa Trung Hải. Việc nó nằm gần con đường được xây từ thời La Mã cổ đại cũng củng cố giả thuyết này.

Tin liên quan

Phát hiện nấm mồ La Mã từ 'năm 0' ở Hà Lan

Phát hiện nấm mồ La Mã từ 'năm 0' ở Hà Lan

Các nhà khảo cổ đã khai quật một nấm mồ chưa từng có thuộc về một binh sĩ La Mã từ 'năm 0' ở Hà Lan, cho phép hé lộ manh mối về sự hiện diện của nền văn minh cổ xưa ở nước này.

Phát hiện bất ngờ từ cống ngầm thời La Mã cổ đại

Khám phá thêm chủ đề

La Mã La Mã cổ đại gò mộ đức Bavaria khảo cổ
