Nhà Trắng nêu cách đảm bảo an ninh 'rất mạnh' cho Ukraine

Rạng sáng 16.12 (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết, theo AFP.

"Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành việc này, và tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đang tiến gần hơn", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin (Đức) hôm 15.12.

Xe tăng Abrams thuộc Lục quân Mỹ tham gia cuộc tập trận của các nước NATO ở Ba Lan vào ngày 17.9 ẢNH: AFP

Đảm bảo an ninh như Điều 5

Sau các cuộc đàm phán nói trên, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng theo thỏa thuận đang được thảo luận ở Berlin, Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của Hiệp ước NATO, theo Reuters. Điều 5 đòi hỏi liên minh phải đứng ra bảo vệ bất kỳ thành viên nào bị tấn công. Một quan chức Mỹ khác nói biện pháp đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO là "rất mạnh", và Tổng thống Trump tin rằng ông có thể thuyết phục Nga chấp nhận biện pháp này.

Ngoài ra, một tuyên bố chung từ giới lãnh đạo của một số nước châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức, cho hay có sự "đồng thuận mạnh mẽ" với Mỹ, và nêu ra một danh sách các mục tiêu mà cả hai bên cùng hướng tới. Những mục tiêu này bao gồm cam kết hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu và đảm bảo sử dụng vũ lực nếu Ukraine bị tấn công một lần nữa, cũng như ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận ‘nhượng bộ lãnh thổ’

Trong khi đó, các hãng thông tấn Nga chiều 16.12 đưa tin Moscow vẫn chưa hiểu rõ các thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Ukraine và EU tại Berlin, theo Reuters. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không đồng ý về việc triển khai binh sĩ NATO đến Ukraine dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, theo Hãng tin RIA.

Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ

Thứ trưởng Ryabkov còn tuyên bố Nga không sẵn sàng nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Ryabkov đang nói về vùng Donbass ở phía đông Ukraine, bán đảo Crimea và vùng đất được Moscow gọi là Novorossiya, theo Hãng tin TASS. Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với gần 20% lãnh thổ ở phía đông và phía nam Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Trước đó, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng để đổi lấy các đảm bảo an ninh, Ukraine phải đồng ý trao cho Nga những khu vực thuộc vùng Donbass ở phía đông mà Kyiv vẫn đang nắm giữ, theo AFP. "Thành thật mà nói, họ đã mất lãnh thổ rồi", ông Trump phát biểu khi được hỏi Ukraine sẽ có động lực gì để từ bỏ đất đai.

Ngoài ra, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay Mỹ đang gây sức ép lên Ukraine để rút quân khỏi tỉnh Donetsk thuộc Donbass, một sự nhượng bộ lớn có thể gây ra phản ứng dữ dội ở Ukraine. Tổng thống Zelensky từng gọi vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là "đau đớn", và sau cuộc đàm phán tại Berlin hôm 15.12, ông đã nhắc lại rằng Ukraine sẽ không công nhận Donbass là của Nga trên pháp lý hay trên thực tế.

Ukraine tuyên bố vào tận cảng Nga đánh tàu ngầm

Một quan chức Mỹ thừa nhận hiện chưa có thỏa thuận nào về lãnh thổ nhưng cho hay phía Mỹ đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về ý tưởng thành lập một "vùng kinh tế tự do" trong khu vực đang có tranh chấp giữa các lực lượng quân sự của Nga và Ukraine, theo AFP.